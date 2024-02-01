Afetten etkilenen Hatay'da, depremlerde 80 bin 323 bina "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda kent genelinde evlerini kaybeden afetzedeler için konut yapımına başlandı.

TOKİ marifetiyle il genelinde 33 farklı noktada 1828'i 2+1, 30 bin 486'sı ise 3+1 olmak üzere 32 bin 314 konutun inşası planlandı. Bu konutlardan 660'ının yapımı ise bağışçılar tarafından karşılanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 5 bin 582 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 2 bin 650'sinin inşasına başlandı.

Kent genelinde hızla yükselen konutlardan 6 bin 572'si TOKİ konutu, 703'ü de kırsal konut olmak üzere 7 bin 275'inin kurası 3 Şubat'ta çekilecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, yıkımı gerçekleşen binaların yerine eskisinden daha güçlü ve güzel binalar yapmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 24 saat esaslı çalışma sistemiyle sahada olduklarını söyledi.

Bu kapsamda kalıcı konutların bir ayağının da TOKİ marifetiyle yapılan konutlar olduğunu anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ilimizde 33 farklı alanda 32 bin 314 konutun yapımı devam etmektedir, bir kısmı da tamamlanmıştır. Öteki taraftan kalıcı konutlarımızın bir diğer ayağı kırsal konutlarımızdır. Bununla ilgili de 5 bin 582 köy konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 2 bin 650'sinin de inşaatı devam ediyor. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ivedilikle kavuşabilmeleri için konutlarımızın kabulleri gerçekleştirildikçe kura yöntemiyle teslimler yapılacak. Asırların felaketi depremin yıl dönümü yaklaşırken tüm il genelinde 6 bin 572'si TOKİ kalıcı konut, 703'ü de kırsal konut olmak üzere toplamda 7 bin 275 konutumuzun kura çekimini inşallah 3 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Şimdiden kalıcı konutlarına kavuşacak vatandaşlarımıza eskisinden daha güçlü, daha güzel yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

İLÇELER TOKİ KONUT SAYISI ANTAKYA 12823 ARSUZ 1188 DEFNE 3069 ALTINÖZÜ 364 İSKENDERUN 3986 PAYAS 1351 KIRIKHAN 2576 KUMLU 303 HASSA 3878 SAMANDAĞ 424 DÖRTYOL 2060 BELEN 292 TOPLAM 32314

Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

İLÇE KÖY KONUTU SAYISI ALTINÖZÜ 900 ANTAKYA 316 ARSUZ 494 BELEN 87 DEFNE 127 ERZİN 158 HASSA 276 İSKENDERUN 157 KIRIKHAN 1088 KUMLU 7 REYHANLI 885 SAMANDAĞ 407 YAYLADAĞI 680 TOPLAM 5582

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'de de kalıcı deprem konutlarının yapımında sona gelindi.

Depremlerde 273 binanın yıkıldığı, 10 binden fazla binanın ise hasar gördüğü ilde, kent merkezi ve ilçelerde evleri yıkılan ya da zarar gören depremzedeler için konut yapımı sürüyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentin büyük hasar aldığını ifade etti.

Depremlerde 1010 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 bin 606 kişinin de yaralandığını dile getiren Yılmaz, "Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlama gayretinin içinde çalışmalarımızı başlattık." dedi.

İlk etapta depremzedelerin mağdur edilmemesi için 1027'si kırsalda olmak üzere 4 bin 102 konteynerin kurulumunun sağlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıkılan evlerle ilgili 11 bin 235, iş yerleri için 1299, 121'i de ahır olmak üzere 12 bin 655 hak sahibi bulunmaktadır. Şu anda kalıcı konutlarımızın yapımı çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. 3 bin 875'i kent merkezinde olmak üzere 5 bin 265 konutun ihalesi yapıldı. Şu anda kura çekilecek toplam hak sahibi 4 bin 925'tir. 1852'si kentte, 124'ü kırsalda (köy evi) olmak üzere 1976 konutun en yakın zamanda kurası çekilecek."

Depremden etkilenen Adana'da da afetzedeler için merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Göztepe ile Ceyhan ilçesi Mithatpaşa ve Yumurtalık ilçesi Akyuva mahallelerinde konut inşa ediliyor.

Şambayadı Mahallesi'nde 590, Buruk Mahallesi'nde 592, Göztepe Mahallesi'nde 1106, Mithatpaşa'da 511 ve Akyuva'da 405 olmak üzere toplam 3 bin 204 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarının sarılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kentte dükkan ve konut yönünden 8 bin 200 hak sahibinin bulunduğuna dikkati çeken Köşger, "İnşallah şubat ayı sonuna kadar Adana'da 1589 konutun kurayla teslimini gerçekleştireceğiz. Adana'da 8 bini aşkın hak sahibi var. Devletimiz hak sahiplerinin yaralarını en kısa sürede saracak." ifadesini kullandı.