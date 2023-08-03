Haber: Mert Osman Erman

Ülkeden yüzlerce yabancı vatandaş zaten tahliye edilmiş durumda ve Pazar günü Fransız büyükelçiliği protestocular tarafından saldırıya uğradı.

Darbe lideri General Abdourahamane Tchiani, ülkenin "iç işlerine herhangi bir müdahaleye" karşı uyardı.

Nijer önemli bir uranyum üreticisidir ve Kuzey Afrika ve Akdeniz'e giden önemli bir göç yolu üzerindedir.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çarşamba günü devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştu, devlet departmanı söylüyor ve ABD'nin Nijer'in demokratik olarak seçilmiş hükümetinin yeniden kurulmasına bağlı olduğunu ekliyor.

Sözcü Matthew Miller, kısmi tahliyeye rağmen, başkent Niamey'deki ülkenin büyükelçiliğinin açık kalacağını söyledi.

"Nijer halkına ve Nijer halkıyla ilişkimize bağlıyız ve en üst düzeyde diplomatik olarak angaje kalmaya devam ediyoruz," dedi.

ABD, Nijer'e insani ve güvenlik yardımı yapmakta önemli bir bağışçıdır ve daha önce darbenin tüm işbirliğinin askıya alınmasına yol açabileceğini uyarıda bulunmuştur.

Nijer'in eski sömürgeci gücü Fransa ve AB zaten mali ve kalkınma yardımını askıya almışlardır.

Batı Afrika ülkelerinin ticaret bloğu olan Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (Ecowas), tüm ticari işlemlerin durdurulmasını ve bölgesel merkez bankasındaki ülkenin varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımlar uyguladı.

Nijer'in elektrik şirketi ayrıca komşu Nijerya'nın elektrik tedariklerini kesdiğini, bu da geniş çaplı enerji kesintilerine yol açtığını söylüyor, ancak bu Nijerya tarafından doğrulanmamıştır.

Çarşamba günü televizyonda yayınlanan bir konuşmada Gen Tchiani, yeni rejimin "bu yaptırımları bütün olarak reddettiğini ve nereden gelirse gelsin herhangi bir tehdide boyun eğmeyeceğini" belirtti.

Yaptırımları "ihanetçi ve haksız" olarak nitelendirdi ve bunların Nijer'in güvenlik güçlerini "aşağılamak" ve ülkeyi "idare edilemez" hale getirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Ecowas üyelerinin askeri müdahale olasılığını görüşmek için Çarşamba günü Nijerya'da askeri şefler toplandı, ancak böyle bir eylemin "son çare" olacağını söylediler.

Gen Tchiani, eski Cumhurbaşkanı Bazoum'un başkanlığını "giderek artan ve kaçınılmaz bir çöküşü" önlemek istediğini belirterek 26 Temmuz'da iktidarı ele geçirdi.

Darbe, Fransa'nın, hala önemli bir ortak olan, ve son yıllarda Batı ve Orta Afrika'daki etkisi büyüyen Rusya aleyhine büyük gösterilere neden oldu.

Pazar günü, yüzlerce protestocu Niamey'deki Fransız büyükelçiliğinin önünde toplandı, bazıları "Rusya yaşasın", "Putin yaşasın" ve "Fransa'ya aşağı" sloganları attı.

Ayrıca büyükelçilik kompleksinin duvarlarını yaktılar.

Çarşamba günü 262 kişi Fransız hükümeti tarafından düzenlenen tahliye uçuşlarıyla Paris'e geldi. İtalya tarafından düzenlenen bir uçuş da 87 kişiyle Roma'ya indi.

Konuşmasında Gen Tchiani, Nijer'deki Fransız vatandaşlarının "en küçük tehdide bile maruz kalmadığını" söyledi.

Fransa ve ABD'nin her ikisi de Nijer'de askeri üs bulunduruyor ve Sahel'deki cihatçı aşırıcılığa karşı savaşta önemli bir Batı müttefiki oldu.

Komşu Mali'deki askeri liderler 2021 yılında Rus Wagner paralı asker grubuyla işbirliği yapmaya karar verdikten sonra, Fransa bölgesel karşı-terör operasyonlarının merkezini Nijer'e taşımıştır.