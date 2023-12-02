Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in olağanüstü oyunculuğu ile seyircileri büyülediği tek kişilik oyunu ‘Neyzen’ kış sezonuna başlıyor. Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’, 9 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu, yılın son oyunuyla da 19 Aralık’ta Maximum Uniq Box’ta seyirciyle buluşacak. Oyun, 18 Ocak’ta da yeni yılın ilk perdesini İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde açacak. Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

BAŞARILI OYUNCU MERİÇ ARAL GENÇLERE TOMRİS UYAR ÖYKÜLERİ OKUDU...

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla övgüleri toplayan başarılı, güzel oyuncu Meriç Aral, Nilüfer Belediyesi’nin, ‘Yılın Yazarı’ etkinliği kapsamında düzenlediği okuma buluşmasında gençlerle bir araya gelerek onlara Tomris Uyar’ın öykülerini okudu ve kitap üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Meriç Aral geçtiğimiz günlerde Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘2023 Yılın Yazarı Okuma Etkinlikleri’ kapsamında Bursa’ya gitti. Nilüfer Belediyesi’ne ait bir kütüphanede lise ve üniversite öğrencileriyle buluşan Aral, etkinlik kapsamında onlara Tomris Uyar’ın Aramızdaki Şey Kitabı’ndan ‘Tahin Pekmez Günleri’ ve Yürekte Bukağı Kitabı’ndan ‘Dikkat Kırılacak Eşya’ öykülerini okudu. Okuma etkinliğinin ardından katılımcılar ile söyleşi gerçekleştiren Meriç Aral gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

ARALIK'TA YILDIZ İSİMLER SAHNEDE...

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq'de eğlence Aralık ayında da devam ediyor. Mekan, Aralık ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, seminerlere, yarışmalardan, konserlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Okan Bayülgen, Serkan Keskin, İbrahim Selim gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te hayranlarıyla buluşacak. Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın başrolünü paylaştığı 'Kel Diva', 8 ve 11 Aralık'ta da sahnede olacak. 8 ve 23 Aralık'ta İbrahim Selim ile Quiz Night, 11 Aralık'ta Elif Yakarçelik konseri ve 15 Aralık'ta Gökhan Çınar'ın anlatımıyla Katarsis Gel Yeniden Başlayalım semineri izleyicilerle buluşacak. 10 ve 16 Aralık'ta Güldüy Güldüy Show Çocuk, yeni kadrosuyla sahnelere geri dönecek. 18, 22 ve 25 Aralık'ta müthiş kadrosuyla Aydınlıkevler, 19 Aralık'ta Uğur Yücel'in tek kişilik oyunu Neyzen Tevfik-Hiç, 21 Aralık'ta Okan Bayülgen'in başrolünde yer aldığı Richard ve 23-24 Aralık'ta Serkan Keskin'in sevilen oyunu Saatleri Ayarlama Enstitüsü Maximum Uniq sahnelerinde olacak.

26 OCAK’TA VİZYONA GİRECEK ‘YAREN LEYLEK’ FİLMİNİN OYUNCULARI AFİŞ ÇEKİMİNDE BASINLA BİR ARAYA GELDİ...

“Kuşa dönüşen her sevgi, sevgiye dönüşen her yolculuk için…” Sev Yapım’ın yapımcılığında Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın yıllardır süren dostluğunun beyazperdeye taşındığı sıcacık bir aile filmi olan ‘Yaren Leylek’ 26 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Yaren Leylek’ filminin vizyon hazırlıkları devam ediyor. Çekimleri Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz yaz gerçekten filmin ekibi aylar sonra ilk kez bir araya gelirken afiş çekiminde özlem giderdiler. Annesi hamile olan ve henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan Adem’in, annesi Arzu ve babası Hakan’la birlikte, bir süreliğine babaannesinin evine gelip Leylek Yaren’le tanışmasıyla başlayan filmin sımsıcak hikayesi çocuklar ve yetişkinleri derinden etkileyecek.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...