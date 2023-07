Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, New York Belediyesi kentte yaşayan göçmen sayısının artması ve konaklamanın yetersiz kalması nedeniyle yetişkin göçmenlerin sığınma evlerinde kalma süresini kısıtlama kararı aldı.

Göçmenlere kalacak yer sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Adams, sığınma evlerinde kalan yetişkin göçmenlere alternatif konut bulmaları için 60 gün mühlet verileceğini söyledi.

Söz konusu kararın sığınma evlerinde kalan çocuklu ailelere yer açmak için alındığını kaydeden Adams, ulusal bir sorunun New York'un omuzlarına yüklenmesinin kabul edilemeyeceğini ve kentteki durumun sürdürülemez olduğunu belirtti.

Belediye göçmenlere destek sağlayacak

Diğer yandan, New York Belediyesinden yapılan açıklamada, göçmenlerin alternatif konut seçeneklerini keşfetmeleri ve gelecek planı yapmaları için onlara destek sağlanacağı bildirildi.

Göçmenlerin, 60 günün sonunda alternatif konut bulamazlarsa, sığınma evinde kalabilmek için yeniden başvuru yapmak zorunda kalacakları duyuruldu.

New York kent denetçisi Brad Lander, söz konusu kararın barınma hakkını baltaladığını ifade etti. Lander, uygulamanın daha fazla insanı sokakta bırakacağına ve diğer kent hizmetlerini zorlaştıracağına dikkati çekerek bu kararı eleştirdi.

Belediye, göçmenleri başka şehirlere yönlendirecek broşür dağıtacak

Öte yandan belediye, Meksika sınırında New York'ta barınma ve hizmet garantisi olmadığı, yiyecek ve ulaşımın çok pahalı olduğu gibi bazı bilgileri içeren broşürler dağıtacak.

Broşürde "ABD'de nereye yerleşeceğinize karar verirken lütfen başka bir kenti değerlendirin." ibaresi yer alacak.

New York'a Nisan 2022'den bu yana gelen 90 binden fazla göçmenin en az 58 bini belediyenin himayesinde yaşıyor.

AA