NEW YORK AA- Manhattan bölgesinin en büyük camilerinden New York İslam Kültür Merkezi'nde (İCCNY) ilk kez dışarıdan duyulacak şekilde açıktan ezan okunurken, cumaya gelen Müslümanların bazıları o anı cep telefonları ile kaydetti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini 29 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısı ile duyurmuştu.

Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, katılımcılara, "New York'ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İslam'ın, Hristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirten Adams, Müslüman liderlere hitaben, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız." sözlerine yer vermişti.

Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, New York'ta ezan sesi, cuma günleri 12.20 ile 13.30 saatleri arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde "makul bir seviyede" tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.