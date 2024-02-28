Haber: Damla Oya Erman

Aynı adı taşıyan animasyon TV şovunun live-action versiyonu, türünde en dikkat çeken projelerden biri olmasına rağmen, hayranlar M. Night Shyamalan'ın 2010'da vizyona giren berbat Son Hava Bükücü filminden aldıkları hayal kırıklığını hala unutmadılar.

Bu nedenle, Avatar'ın yaratıcıları Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko'nun 2020'de Netflix dizisinden ayrılmaları üzerine, pek çok kişi projenin benzer bir hayal kırıklığına yol açacağı endişesine kapıldı.

Ancak, ilk sezonunun yayınlanmasının ardından, Netflix'in canlı aksiyon Avatar: Son Hava Bükücü dizisinin Shyamalan filmi kadar kötü olmadığına dair güvenli bir söylem ortaya çıkıyor. Ancak dizi, orijinal Son Hava Bükücü TV dizisi kadar iyi de değil. Bunun yerine, son zamanların en etkileyici ve sevilen animasyon serilerinden birinin sevimli ama inkar edilemez şekilde kusurlu bir uyarlaması olduğunu söyleyebiliriz.

Dizi, umut edilebilecek en yüksek kaliteyi sunuyor gibi görünüyor; ancak orijinal Last Airbender TV serisinden oldukça geride kalıyor. Bu, canlı aksiyon uyarlamalarının mevcut anime gösterilerinden umut edilebilecek en yüksek kalite olduğu izlenimini uyandırabilir.

Orijinal Son Hava Bükücü, aslında bir anime dizisi değil çünkü Japonya'da yapılmadı, ancak Japon animasyonuna derin bir şekilde bağımlıdır. Netflix'in bunu ele alışı, bir başka, son zamanlarda yapılmış canlı aksiyon anime uyarlamasının çoğu sorununu da beraberinde getiriyor.