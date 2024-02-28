Haber: Damla Oya Erman

Crew-8, NASA astronotları Matthew Dominick (komutan), Michael Barratt (pilot) ve Jeanette Epps (misyon uzmanı) ile Rus uzay ajansı Roscosmos'un misyon uzmanı Alexander Grebenkin'i içeriyor.

Barratt hariç tüm ekip üyeleri acemilerden oluşuyor. Barratt, 2009'da (ISS Expeditions 19-20) ve 2011'de (uzay mekiği STS-133) uçuşlar yaparak üçüncü yolculuğuna çıkıyor. Epps daha önce Rusya'nın Soyuz ve Boeing'in Starliner uzayaracıları için iki farklı göreve atanmıştı, ancak çeşitli nedenlerle her ikisinden de yeniden atanmıştı.

Ekip üyelerinin kişisel anıları, genellikle bu tür misyonlarda yaşamlarındaki anlamlı anılar ve kişilerle ilgilidir. Dört astronot, 25 Ocak'ta NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen canlı yayınlanan Crew-8 basın toplantısında taşıyacakları birkaç küçük eşyayı paylaştı.

Dominick, Ay misyonlarında astronotların taktığına benzer bir saat taşımayı planlıyor (astronotlar Omega Speedmasters saatlerini kullanıyordu). Bu saati 1970'ten beri taşıyan babasından aldı. İkili, araçları arasındaki yolculuk mesafelerini mil işaretçileri arasındaki zamanı ölçmek için bu saati kullanırdı, dedi.

Barratt'ın anıları arasında ailesinin "sıkı fotoğrafları" (basılı fotoğraflar) yer alacakken, Epps annesinin bir fotoğrafını taşıyacak. Epps, Haziran 2009'da NASA'ya katıldı ve "Astronot adayı olarak seçildikten beş gün sonra annem vefat etti," dedi. "Eğer annem olmasaydı burada olmazdım, onun çalışma etiği ve eğitim üzerindeki vurgusu büyük etkisi oldu."



Barratt'ın "hayatımın en dikkat çekici olaylarından biri" 2011'in Şubat ayında STS-133'te meydana geldiğinde oldu, dedi. Bu, Canadarm2'nin donarak kaldığı bir sırada uzay yürüyüşü yapan NASA astronotu Stephen Bowen'in robotik kolla bağlı olduğu zamandı. "Kolun donması fazla sürmezse iyiyim," dedi Bowen, uzay mekiği ekibine. Barratt, Cupola içindeki bir çalışma istasyonundan kolun kontrolünü sağlayan gruptan biriydi - ideal bir şekilde robotik faaliyetlerin görüntülerine izin veren 360 derece pencereler seti.

Canadarm2'nin kupola kontrollerinin çalışmadığı belirtildi, ancak ABD Destiny laboratuvarındaki yedek bir Canadarm2 istasyonuna geçiş sorunu hızlıca çözüldü. Bilim merkezi, ISS'nin daha derinlerinde ve büyük pencerelerden uzakta olduğu için, Barratt, yedeklerin her zaman faydalı olduğunu gösteren bu senaryonun, bazı yedeklerin her zaman faydalı olduğunu gösterdiğini söyledi. "Şeyler sizi şaşırtabilir, ama büyük ölçüde bu sürprizlere hazırız," dedi.

Dominick henüz uzaya uçmadı, ancak Donanma pilotu Artemis 1 roketine 2022'de mankenlerle birlikte insanlı bir kapsül uçurarak Astronot Ofisi etrafında tanınmıştı. Artemis 1, 2026'dan önce tekrar insanları ayın yüzeyine koymayı amaçlayan daha büyük Artemis programının başlangıç ay misyonuydu.

Astronot grubunun T-38 antrenörleriyle Artemis 1'in Space Launch System roketinin yanında çekilen resimleri "Kennedy Uzay Merkezi ve Johnson Uzay Merkezi'nin her yerinde" olduğunu paylaştı Dominick, 25 Ocak'ta Space.com'a yapılan küçük bir grup röportajında, ancak eğitim programı kendisinin kişisel olarak katılmasına izin vermedi. Fotoğraflar, doğru ışık açıları için güneşten gelen iyi aydınlatma açılarını bulmak için yazılım kullanan Dominick ve ekibi tarafından gerçek NASA planlama tarzında geliştirildi.

Rus silahlı kuvvetlerinde pilot olan Grebenkin, daha önceki Soyuz eğitimi yanında SpaceX Dragon kapsülündeki sistemleri öğrenmenin zorluğundan keyif aldığını söyledi.

Anahtar farklar hakkında sorulduğunda, İngilizce konuşan bir tercüman aracılığıyla, bu yalnızca yeni bir araç öğrenmekle ilgili değil, "Ruslardan Amerikalılara yeni bir eğitim yaklaşımına alışma" ile ilgili olduğunu söyledi. Grebenkin, uluslararası farklılıklar hakkında ayrıntı vermedi, ancak çoğu Rus eğitim zamanının kozmonotların Soyuz uzayaracını nasıl işleteceklerini öğrenmeye adandığını ekledi.