İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun gece geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini duyurdu. Ayrıca ziyaretin yeniden programlanacağını da aktardı.



İsrail basınınında yer alan habere göre, Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebileceği söylendi.

Geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

HABER: DUHA SENA OSKAY