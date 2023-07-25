Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda uzlaşı sağlamak için muhalefetle diyaloğa geçeceklerini belirtti.

Netanyahu, liderlik ettiği koalisyon hükümetinin, ülke çapında kitlesel protestolara yol açan yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını bugün Meclisten geçirmesinin ardından İsraillilere seslendi.

İsrail Başbakanı, televizyondan yayımlanan açıklamasında, "anlaşmazlıklara rağmen ülkenin kardeş olarak kalması gerektiğini" söyledi.

Bugün Meclisten geçen yasa tasarısının, “seçilmiş hükümetin yönetebilmesini sağlamak ve devlet organları arasında dengeyi yeniden sağlamak için gerekli olduğunu" savunan Netanyahu, "Seçmenin iradesini gerçekleştirmek kesinlikle demokrasinin sonu değildir. Asıl demokrasinin özü budur." dedi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda uzlaşma sağlanamamasından muhalefeti sorumlu tutan Netanyahu, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen görüşmeleri sürdürmeye ve uzlaşı aramaya devam edeceğiz. (Meclisteki) Oylamada bile son ana kadar anlaşmaya varmaya çalıştık."

İsrail Başbakanı, yargı düzenlemesi kapsamındaki diğer yasa tasarıları konusunda kasım sonuna kadar "her konuda geniş bir uzlaşıya varmak" istediklerini ve bu amaçla gelecek günlerde muhalefetle diyalog kurmak için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Ülkesindeki siyasi krize ilişkin "İsrail’in düşmanlarına" da seslenen Netanyahu, "Bizim iç çekişmemizi yanlış yorumlamayın. Sevgili devletimize yönelik her türlü tehdide karşı omuz omuza duracağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi gelecek hafta yaz tatiline girecek ve ekimde oturumlarına yeniden başlayacak.

Muhalefete göre Netanyahu’nun diyalog açıklaması “yalan”

Muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'nun müzakerelere geri dönme önerisini "Boş, çünkü yetkisi dahilinde değil." diyerek reddetti.

Eski Başbakan ve Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Lapid, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun müzakerelere geri dönme teklifi boş. Kapsamlı uzlaşıya varma girişimlerine dahil olan herkesin bildiği gibi Binyamin Netanyahu aslında İsrail'in başbakanı değil.

(Adalet Bakanı Yariv) Levin, (aşırı sağcı koalisyon ortağı Simcha) Rothman ve (aşırı sağcı koalisyon ortağı Itamar) Ben-Gvir'in tutsağıdır. Onlar karar verir, o da dediklerini yapar. Muhalefet boş bir gösteriden ibaret olan bu görüşmelere katılmayacak.”

ABD yönetiminin, yargı düzenlemesi nedeniyle Netanyahu hükümetine tepkili olduğuna işaret eden Lapid, şöyle devam etti:

“Netanyahu'nun bu akşamki açıklaması, tek amacı Amerikalıların üzerindeki baskısını azaltmak ve protestoları dindirmek olan bir başka yalandır.

Aşırılık yanlısı ve mesihçi hükümet, öğle vakti demokrasimizi parçalayıp, akşam Netanyahu'yu müzakere teklif ettiğini söylemesi için gönderemez. Bizi vazgeçiremeyecekler, vazgeçmeyeceğiz, mücadele yeni başladı.”

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi çeşitli yasa tasarıları içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, siyasi ve toplumsal muhalefetin tüm tepkilerine rağmen bugün Mecliste kabul edilmişti.

AA