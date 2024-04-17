Kudüs

Netanyahu, hükümet oturumu açılışında yaptığı konuşmasında, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşmeden bu toplantıya geldiğini paylaştı.

İsrail'in savunmasına "açıklamaları ve eylemleriyle katkı yapan dost ülkelere" teşekkür ettiğini dile getiren Netanyahu, "(Dost ülkeler) Bizlere birçok öneri ve tavsiyede bulunuyorlar. Bunları takdir ediyorum ama şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Kendi kararlarımızı alacağız ve İsrail devleti kendisini korumak için her şeyi yapacaktır." diye konuştu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.