Rotterdam,Lahey

Mülteci Vakfı tarafından, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettikleri uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen "Mültecilerin Gecesi" destek yürüyüşüne 5 bin 500 kişi katıldı.

Etkinlik için belirlenen 10, 20 ve 40 kilometreden oluşan parkurlardan birini seçerek yürüyüş yapan katılımcılar, toplam 1 milyon 278 bin 64 avro bağış topladı.

Rotterdam, Haarlem, Nijmegen, Amersfoort ve Tilburg kentlerinde yerel saatle 00.00'da başlayan 40 kilometrelik yürüyüş gün ortasında son buldu.

Yürüyüşe katılan 81 yaşındaki Cees Post, AA muhabirine, İkinci Dünya Savaşı'nda 3 yaşındayken bir mülteci gibi Hollanda’da yaşadığı bir adayı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Mültecilere destek yürüyüşüne dokuzuncu kez katıldığını belirten Post, “Bu yürüyüş çok güzel bir inisiyatif. Ben de bir zamanlar mülteci olduğum için bu yürüyüşe katıldım.” dedi.

Post, kendisine zamanında mutlu bir hayat imkanı sunulduğuna dikkati çekerek, “Umarım bu ülkede veya başka bir ülkede olsun mülteciler de güzel bir hayat yaşarlar. Çünkü hepimiz insanız.” ifadesini kullandı.

Yürüyüşe ilk defa katılan Bahija Kasmi ise mültecilerin güvenli bir yere ulaşmak için katettikleri uzun yürüyüşlerinde neler hissettiklerini ve neler yaşadıklarını anlamaya çalıştıklarını ve bu yürüyüşte çok zorlandığını dile getirdi.

Soyadını vermek istemeyen katılımcı Ulrike ise mültecilerin ülkelerinden kaçarak gece gündüz yaptıkları zorlu yürüyüşleri hissetmek için bu etkinliğe katıldığını anlatarak, "Böylesine zor bir durumda olmanız, ülkenizi terk etmeniz ve bir ülkeye kaçmak zorunda kalmanız korkunç ve hayal bile edilemez. Umarım bundan sonra daha az insan ülkesini terk etmek zorunda kalır, fakat şu anda dünyada olup bitenlere baktığımızda maalesef gelecekte birçok insanın ülkesini terk edeceğini görüyoruz." diye konuştu.

Mültecilerin yaşadıklarına çok üzüldüğünü ifade eden Ellen van Bebber de "Çevremdeki insanlar için farkındalık oluşturmak ve ufak bir miktar da olsa katkıda bulunmak için katıldım yürüyüşe. İnsanların başına gelenleri gördüğünüzde kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz. Yapabileceğimizin en azı bu." dedi.

Van Bebber, "Her şeyini geride bırakan insanların hissettiklerinin aynısını hissedebileceğimizi hiç sanmıyorum. Çünkü yarın sabah evimize gideceğiz ve her şeyimiz var. Her şeyi ve ailemizi geride bırakmak zorunda değiliz. O zaman nasıl bir his olduğunu asla bilemeyiz." değerlendirmesinde bulundu

Yürüyüşe katılan Özbekistanlı Anna Dipchak ise "Dünyanın artık daha fazla şefkate ihtiyacı var. Bu nedenle birbirinize destek olmaya çalışın, sevgiye ihtiyacı olanlara sarılmaya çalışın. Bu dünyayı gerçekten daha iyi hale getirebiliriz.” ifadesini kullandı.

AA