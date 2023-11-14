Haber: Damla Oya Erman

Çin teknoloji devi Bytedance'e ait olan ve aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, Hindistan'da olduğu gibi Nepal'de de kısıtlamalara takılan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Rekha Sharma, Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında, "TikTok'un sosyal uyumumuzu nasıl bozduğunu ve aile ve sosyal yapılarımız üzerindeki etkisini düşünerek, kabine TikTok'u şu anda yasaklama kararı aldı" dedi. TikTok, Çinli Bytedance şirketine ait olan ve aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan bir kısa video platformudur ve Hindistan gibi birçok ülkede kısıtlamalara maruz kalmıştır.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, Salı günü Bhaktapur şehrinde düzenlenen bir etkinlikte kararı savundu. Dahal, "Uyum bozmaya, düzensizliği yaymaya ve toplumda kaos yaratma eğilimini kontrol etmenin yollarını tartıştıktan sonra ... iktidardaki parti ve muhalefet dahil tüm siyasi partiler arasında bir uzlaşma sağlandı" dedi.

Telekomünikasyon Kurulu Başkanı Purushottam Khanal, ülkenin devlete ait Nepal Televizyonu'nun pazartesi günü yaptığı bir rapora göre, internet servis sağlayıcılarına uygulama erişimini kesmeleri talimatını verdi. Ülkenin en büyük internet servis sağlayıcısı WorldLink Communications, bu kararı yerine getirdi ve diğer sağlayıcıların da yakında takip etmeleri bekleniyor.

Nepal'de son dört yılda 1.600'den fazla TikTok ile ilgili siber suç vakası kaydedildiği belirtiliyor. Reuters, yerel medyaya dayanarak, TikTok'un kontrol altına alınması talebine katkıda bulunan bu vakaların "artan talep" yarattığını bildirdi.*

Bu yasak, Hindistan'ın TikTok'u ve bir dizi başka Çin uygulamasını "egemenlik ve bütünlük tehdidi" olarak değerlendirerek üç yıl önce engellemesinden yaklaşık üç yıl sonra geldi. TikTok'un o dönemde ülkedeki tahmini kullanıcı sayısı 120 milyondu, uygulama için önemli pazarlardan biriydi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Beş Göz istihbarat ittifakı ortakları - Avustralya, Britanya, Kanada ve Yeni Zelanda - TikTok'u hükümet çalışanlarına verilen cihazlarda kullanımına kısıtlamalar getirdiler. Beyaz Saray, şubat ayında federal ajanslara TikTok'u tüm hükümet tarafından verilen cihazlardan kaldırmaları için 30 gün süre tanıdı. Nisan ayında ise Avustralya, uygulamanın federal hükümet cihazlarından kaldırılması gerektiğini duyurdu.