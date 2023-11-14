Google, yapay zekanın sorumlu gelişimi için düzenleyicilerin kurallar koymasını desteklediğini, ancak şirketin teknolojinin avantajlarından yararlanılmasını ve insanlık için getirebileceği ilerlemelerin tanınmasını istediğini söylüyor.

Teknoloji devi, Salı günü "Yapay Zeka Fırsat Gündemi" olarak adlandırdığı bir belgeyi yayınladı ve dünya genelindeki politika yapıcılarının, şirketlerin ve sivil toplumların yapay zekayı benimsemek ve faydalarını kullanmak için nasıl işbirliği yapabileceğine dair bir çerçeve sunuyor.

"Yapılan sorumluluk ve fırsatın aynı madalyonun iki yüzü olduğunu söyleyebiliriz," diyor Google ve ana şirketi Alphabet'in küresel işler başkanı Kent Walker, FOX Business'a verdiği bir röportajda. "Ve yapay zekanın fırsatını hafife almemek önemlidir."

Bu beyaz kağıt, Google'ın yapay zekanın mümkün olan en fazla insan için faydalı olmasını sağlamak için önerilerde bulunduğu bir dizi politika önerisidir ve altyapı, işgücü, işletmelerin ve kuruluşların benimsemesi gibi üç alan üzerinde odaklanmaktadır.

Plan, araştırmacıların, teknologların ve işletmelerin yapay zeka üzerine araştırma yapmak, inşa etmek ve dağıtmak için ihtiyaç duydukları araçlara erişim sağlamak için hükümetlere altyapı ve yenilik yapmalarını öneriyor. Şirket, ülkelerin, ABD'deki Ulusal Yapay Zeka Araştırma Kaynağı örneğinde olduğu gibi, küresel bir Yapay Zeka Araştırma Kaynağı kurmalarını öneriyor.

Google, yapay zekanın işleri daha verimli hale getireceğini, ancak aynı zamanda teknolojinin de bozulmaya neden olacağını uyararak, hükümetlerin ve özel sektörün "yapay zeka destekli iş geçişine" hazırlanmak için birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti.

Öneride, işçilere işyerinde yapay zeka kullanımında deneyim kazandırmak için eğitim ve destek programları sunacak olan Global Yapay Zeka Kolu'nun kurulması öneriliyor ve ayrıca ülkelerin eğitim sistemlerinin bir parçası olarak yapay zekayı benimsemeleri isteniyor.

Google'un yapay zekanın evrensel benimsenmesi için planı, hükümetlerin teknolojiyi kendileri kullanmalarını, iç IT çalışanlarının yapay zeka becerilerini geliştirmelerini ve özel sektör yeteneklerini içeri çekmelerini öneriyor. Plan ayrıca hükümetleri, küçük işletmelerin yapay zekayı benimsemelerine yardımcı olmak için dijital koçlar sağlamaya, eğitim programları sunmaya ve sermaye erişimini iyileştirmeye teşvik ediyor.

"İnsanlar genellikle yapay zekanın sadece bir sohbet botundan daha fazlası olduğunu unutur," diyerek Google, bu planı neden yayınladığını açıkladı Kent Walker. "Bu, bilimde ve sağlık hizmetlerinden tarıma, dünya genelinde temiz suya kadar bir dizi alanı değiştirecek bilimsel çığırı tetikleyecek. Bu yüzden sadece yapay zekanın risklerine değil, aynı zamanda yapay zekanın faydalarına da odaklanmak önemlidir."

Ekledi, "Bu, ekonomileri iyileştirmek, yeni işler yaratmak, mümkün olduğunu düşündüğümüz tüm çığır açanları elde etmek için bizim için bir nesil fırsatıdır."