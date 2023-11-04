Haber: Mert Osman Erman

Güvenlik güçleri, Jajarkot ve Batı Rukum bölgelerindeki zorlu bölgelerdeki kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Kathmandu'nun 500 km (310 mil) batısına gönderildi.

Nepal'in başkenti ve komşu Hindistan'daki şehirler de dahil olmak üzere uzak mesafelerde güçlü sarsıntılar hissedildi, Delhi dahil.

Ordu sözcüsü, 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Jajarkot'un hastanesi yaralılarla dolu.

Hayatta kalanlardan Geethakumari Bista, kurtarıcıların büyük kızını kurtardığını ancak küçük kızını kaybettiğini söyledi.

"Üçümüz de aynı odadaydık, üst katta. Her şey çok ani oldu. Ne olduğunu anlayamadık," diye hatırlattı.

Evleri çöktüğünde enkaz altında kaldılar.

"İnsanlar etrafa bağırdı. Silahlı polis geldi ve ben bağırdım: 'Ben de yaşıyorum'... İlk olarak büyük kızımı dışarı çıkararak aşağıya indirdiler. Ne yazık ki küçüğünü kurtaramadılar. O 14 yaşındaydı."

Depremin ardından bir saat içinde üç daha fazla sarsıntı yaşandı. Birçok insan, depremin ve evlerine zarar verme korkusu nedeniyle gecenin geri kalanını açıkta geçirdi.

Yerel medyada yer alan video görüntüleri, çok katlı tuğla evlerin yıkılan cephelerini gösteriyordu. İnsanlar sosyal medyada paylaşılan gönderilerde yıkılan binaların enkazından sağ kurtarmak için karanlıkta enkazın içinde kazılırken görüldü.

Unicef Nepal, çocuklar ve aileler üzerindeki zarar ve felaketin boyutunu değerlendirdiklerini söyledi.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, depremin yol açtığı can ve mal kaybı nedeniyle "derin üzüntüsünü" ifade ettikten sonra cumartesi günü etkilenen bölgeye geldi ve sosyal medya platformu X'te güvenlik birimlerine hemen kurtarma ve yardım operasyonları başlatma talimatı verdi.

Ancak bu arama ve kurtarma operasyonları, deprem tarafından tetiklenen toprak kaymaları nedeniyle yolun kapanmasından etkileniyor. "Evler çöktü. İnsanlar evlerinden kaçtı. Korku içindeki insanların arasında sıkıştım," dediğini söyleyen bir polis yetkilisi, Reuters'a depremden hemen sonra konuştu.

"Uyuyorduk. Ölmek üzereymişiz gibi hissettik," depremde hayatta kalanlardan Laxman Pun diyor. Evleri zarar gördü ve "çok zorlukla" hayatta kalabildiler, dedi BBC Nepali'ye. "Nerede kalabileceğimizi bilmiyoruz. Muhtemelen çadırlara ihtiyacımız olacak."

"Evimiz sallanıp durdu. Dışarı çıkarken evler düşüyordu ve her yer tozdu. Bir şey göremedik, bu yüzden tekrar içeri girdik. Sarsıntılar durduktan sonra dışarı çıktık," dedi Jajarkot'tan banka müdürü Siddha Bohora.

Deprem, Nepal'in İzleme ve Araştırma Merkezi'ne göre yerel saatle 23:47'de kaydedildi (18:02 GMT).

ABD Jeolojik Araştırma Dairesi depremi 5.6 büyüklüğünde ölçtü ve bu depremin yeryüzüne daha yakın bir şekilde meydana geldiği anlamına geliyor.

Nepal, çok sayıda sismik aktivitenin bulunduğu Himalayalar boyunca yer almaktadır.

Geçen ay, Batı Bajhang bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi ve bazı yaralanmalara neden oldu.

2015 yılında ülke, 9.000 kişinin öldüğü ve 22.309 kişinin yaralandığı iki yıkıcı deprem yaşadı.

Bunlardan ilki, 25 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremdi ve en fazla zarara ve can kaybına neden oldu. Ardından, aynı yılın Mayıs ayında 7.3 büyüklüğünde bir deprem dahil olmak üzere birçok artçok sarsıntı yaşandı.

Depremler, başta batı ve orta bölgeler olmak üzere 800.000'den fazla evi yıktı veya zarar verdi, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Cemiyetleri Federasyonu'na (IFRC) göre.

Hükümet binaları, bazı yol kesimleri ve Kathmandu Vadisi'nin ünlü tarihi anıtları - Unesco dünya mirası siteleri - zarar gördü veya yıkıldı, ve Kathmandu'nun kuzeyindeki birçok köy yerle bir oldu.