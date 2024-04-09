Macaristan karşısında oyuna dengeli başladıklarını belirten Kıragası, "Rakip fizik olarak bizden daha güçlü gözüküyordu ancak maça çok iyi başladık ve dengeyi yakaladık. Çok uzun bir süre rakibe pozisyon vermedik, önde bastık, geçiş oyunlarını çok iyi yaptık. Kora kor bir mücadele sergiledik. İlk yarının uzatmalarında rakip uzaktan iyi bir vuruşla golü buldu." diye konuştu.



"Oyuncu değişiklikleriyle topu öne taşıdık"



Soyunma odasında oyuncularının gayet sakin olduklarını belirten Necla Güngör Kıragası, "Sakindiler çünkü fizik olarak üstün gözüken bir rakibe karşı daha iyi oynadıklarını biliyorlardı. İkinci yarıya özgüvenle başladık. Uzun süre golü kovaladık. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle topu hep tehlikeli bölgede tuttuk. Oyun planımıza göre ilerledik ve 80. dakikada aradığımız golü bulduk; skorda dengeyi sağladık. Özgüvenimiz daha da yükseldi. Baskımızı arttırdık ve rakibimiz karşısında taraftarlarımızın da desteğiyle ikinci golü bulduk. Bizi tribünde destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Galibiyet Selda'ya ve Pamuk annesine hediye"



Oyuncularını gösterdikleri üstün mücadeleden ötürü kutladığını belirten Kıragası, "Bu galibiyet bizi kalan maçlarımız için cesaretlendiriyor. İsviçre'de 3-1 yenildik ancak orada da çok iyi bir oyun sergiledik. B Ligi'ne uyum sağladığımızı söyleyebilirim. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanacağız. İyi oyunumuzu sonraki maçlarda da göstermek istiyoruz. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Kalecimiz Selda'nın annesinin bir sağlık problemi oldu ve kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Bu galibiyeti, tüm takım olarak Selda'ya ve Pamuk annesine armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.