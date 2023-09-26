Adana Film Festivali‘nde Umut Evirgen‘in yönettiği “Annesinin Kuzusu” filmindeki performansıyla “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında ödül alan Necip Memili‘nin yeni adresi belli oldu. Şu günlerde “Arap Kadri ve Tarzan” filminde Ahmet Mümtaz Taylan‘la başrolü paylaşan Memili’nin yeni dizisi “Sandık Kokusu” oldu.

Show TV‘de yayınlanacak olan dizi O3 Medya imzası taşıyor. Zeynep Günay‘ın genel yönetmenliğini yapacağı, Nezaket Coşkun‘un yöneteceği “Sandık Kokusu”nda bir anne kız hikâyesi üzerinden aile ilişkileri sorgulanıyor. Ülkemizin en iyi kalemlerinden Melis Civelek ile Zeynep Gür‘ün yazdığı dizi Karsu’nun (Özge Özpirinçci) doğum sahnesiyle başlıyor. Çekimlerinin 15 Ekim gibi başlaması planlanan dizide Necip Memili, Karsu’nun eşi Reha’ya hayat verecek. Dizinin başrol karakterlerinden Karsu’nun annesi Filiz için de değerli oyuncu Demet Akbağ‘a teklif götürüldü.