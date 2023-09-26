Müzikteki başarısını sinema ve dizi sektöründe de ispatlayan Mahsun Kırmızıgül, 8 yıl aradan sonra bir dizi projesi çekmeye hazırlanıyor. Boyut Film ile MedYapım’ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D… Son olarak 2015’te “Şehrin Melekleri” adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak.

Oyuncu görüşmeleri başlayan dizinin Kapadokya ve Karadeniz’de çekilmesi planlanıyor. G.A.D. kod adlı dizinin senaryosunu geçmişte “Aşk Yeniden” ve “Hercai”yi gibi çok izlenen dizileri de yazan Feraye Şahin kaleme alıyor.