“Son Akşam Yemeği” filmi cumhuriyetimizin kuruluşunu Çankaya Köşkü’nün mutfağında çalışanların gözünden anlatan çok özel bir film olarak dikkat çekiyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Paşa’yı Onur Tuna’nın canlandırdığı filmin kadrosuna son olarak Cemal Hünal da katıldı. Hünal, merakla beklenen filmde İngiliz komutanını canlandıracak.

CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu film, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, 27 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek. Filmde Onur Tuna’nın yanı sıra Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Tuğba Daştan ve Nehir Gökdemir rol alıyor.