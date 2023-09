Can Oflaz’ın müzikal kariyerindeki en hareketli şarkılardan biri olarak dikkat çeken “İnanmam” aynı zamanda sonbaharda yayınlanacak yeni albümünü de müjdeliyor. Canlı enstrüman kullanımının yanı sıra elektronik ögelerle de zenginleşen şarkının sözleri bir hikaye anlatıcısı gibi dinleyiciye karşı tarafın yanlış yollarını ve anlatıcının öfkesini ifade ediyor. Ancak müziğin genel enerjisi, bu öfkenin bir farkındalığa ve pozitif bir dönüşüme işaret ettiğini vurguluyor.

Mix mastering’i Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan şarkının davulları Mertcan Bilgin, kayıt ve synth programlaması ise Serkan Özyurt ve Can Oflaz tarafından yapıldı. Elektrik gitar, bass, synthesizer, efekt, klavyede ise Can Oflaz dikkat çekiyor. Kayıtları İskender Paydaş’ın Bodrum’daki stüdyosu Pay Recordings ve Can Oflaz ve Merve Deniz’in ortak stüdyosu olan Dagobah Studios’ta gerçekleştirilen şarkıda bu iş birliği, şarkının özgün ve dikkat çekici bir sound’a sahip olmasını sağladı.

Can Oflaz, "İnanmam" ile müziğinde yeni bir dönemi başlatıyor ve dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu şarkı, Can Oflaz'ın sanatçı kimliğini daha da pekiştiriyor ve kendine özgü tarzını ileriye taşıyor. Derinlikli mesajları, etkileyici müzikal dokunuşlarıyla dinleyicileri düşündürmeyi ve onları iyi hissettirmeyi hedefliyor.