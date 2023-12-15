NBA'e 7 maçla devam edildi. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.

Harden, NBA tarihinde 25.000 sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaunt, Norman Powell 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Stephen Curry 17, Jonathan Kuminga 15 sayı kaydetti.

Ömer Faruk, Blazers karşısında 22 dakika süre aldı

Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.

Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-107

İsmail Kartal: Gruptan lider çıkmayı başardık İsmail Kartal: Gruptan lider çıkmayı başardık

Miami Heat-Chicago Bulls: 116-124

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 101-119

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-101

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 128-123

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 114-122

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-113

Kaynak: AA