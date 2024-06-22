Hacı Sabancı'ya Babalık Davası: Nazlı Sabancı'dan Aşk Dolu Mesajlar

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı hakkında babalık davası açan F.D, onunla birliktelik yaşadığını ve bu ilişkiden oğlu Uzay'ın dünyaya geldiğini iddia etti. Bu gelişme medyada geniş yankı uyandırdı ve dikkatler Nazlı Sabancı'ya çevrildi, zira o da Hacı Sabancı ile 2021 yılında evlenmişti.

Olaylardan Uzak Duran Nazlı Sabancı'dan Aşk Dolu Paylaşımlar

Nazlı Sabancı, yaşanan olaylardan uzak durmayı tercih etti ve sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile mutlu anlarını paylaştı.

Eşinin Doğum Gününü Kutladı

37 yaşına giren eşi Hacı Sabancı’nın doğum gününü kalp emojileri ve aşk dolu mesajlarla kutlayan Nazlı Sabancı, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Doğum Günü Partisine Katılım

Nazlı Sabancı, babalık iddialarının ardından annesi Güneş Sertkaya'nın doğum günü partisinde görüntülendi, bu durum da Nazlı Sabancı'nın sosyal yaşamına devam ettiğini gösterdi.