2024 yılı içerisinde Amerika, Almanya, İngiltere, İspanya ve daha pek çok Dünya Ülkelerinden çok önemli Uluslararası Ödüllere layık görülerek birkez daha Ülkemize büyük gururlar yaşatmış olan dünyaca ünlü opera sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak, ayrıca yine 2024 yılı içerisinde Türkiye'nin en önemli Ödülleri arasında gösterilen 2024 Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Opera Sanatçısı' Ödülüne, 2024 Başarı Ve Sanat Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödülüne, 2024 Altın Meslek Ve Kariyer Ödülleri'nde 'Yılın Uluslararası Başarı Gösteren En İyi Opera Sanatçısı' Ödülüne, 2024 Altın Yonca Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Opera Sanatçısı' Ödülüne, Uluslararası Altın Medya Ödülleri'nde 'Yılın Uluslararası En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödülüne, RC Menajerlik 2024 Başarı Ödülleri'nde 'Opera Sanatına Yenilik Kazandıran En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödülüne, 2024 Altın Kalp Ve Vefa Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödülüne, 2024 Global Star Awards İş İnsanları Zirvesi Plaket Töreni Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Opera Sanatçısı' Ödülüne, 2024 Beyaz Yakamoz Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Opera Sanatçısı' Ödülüne de layık görülerek yıllardır olduğu gibi yine Türk Operasının zirvesinde yer almıştır.

Ünlü Opera Sanatçısının, yine 2024 yılında elde etmiş olduğu Uluslararası Yarışma Birinciliklerinin ve İspanya'da yapmış olduğu Başrol Temsiller, Konserler, ve Resitallerin yanında bu sene ayrıca Ağustos ve Eylül aylarında yine dünyanın en önemli opera sanat şehirlerinden olan Berlin'de yapacağı Başrol Temsillerin ve Konserlerin de hazırlıklarına devam etmektedir.

HABER:SEDAT SARIKAYA