Brüksel

Stoltenberg, Danimarka’da düzenlenen Kopenhag Demokrasi Zirvesi’ne telekonferansla katılarak konuşma yaptı.

Temmuzda Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin beklentileri sorulan Stoltenberg, "Müttefiklerin, Ukrayna'ya verdikleri siyasi, pratik, askeri desteği güçlendirmeleri ve sürdürmeleri, caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl daha da güçlendirebileceğimizle ilgili yeni planlar üzerinde anlaşmaya varmalarını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, müttefiklerin ülkelerinin GSYH'nin asgari yüzde 2'sini savunmaya yatırmaları şeklindeki yeni taahhütle ilgili teklifini zirvede sunacağını belirterek, bunun bir an önce yapılması gerektiğini, Vilnius'ta "bunun için bir 10 yıl daha kalmadığı" mesajını vereceğini vurguladı.

Bunun için müttefikler arasında görüşmelerin sürdüğüne dikkati çeken Stoltenberg, zirvede bu anlaşmaya varılmasını beklediğini kaydetti.

Stoltenberg, NATO'nun görevinin Ukrayna'yı desteklemenin yanı sıra savaşın yayılmasını önlemek olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'nın Sovyet dönemi standartlarındaki doktrin ve teçhizatından NATO standardındaki doktrinlere ve teçhizata geçişi, NATO ile tamamen birlikte hareket edebilir hale gelmesi için nasıl yardımcı olacağımız üzerinde çalışacağımız çok yıllı bir program üzerinde anlaşmamızı bekliyorum. Bunu yapmak aynı zamanda NATO üyeliğine doğru ilerlemelerine yardımcı olur çünkü bu (üyelik) ancak Ukrayna'nın Avrupa'da egemen ve bağımsız bir ulus olarak galip gelmesi durumunda mümkündür. Ukrayna'nın ne zaman ve nasıl üye olabileceğini tartışmanın bir anlamı yok."

Asya Pasifik'ten ortakların Vilnius zirvesine katılımı

Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan devlet ve hükümet başkanlarının zirveye katılacağını dile getiren Stoltenberg, bunun İttifaka Çin'in yönelttiği sınamalarla mücadele için ayrıca önem taşıdığını söyledi.

Stoltenberg, bir soru üzerine "Çin'in Tayvan'a yönelik tehditkar söylemi ve davranışı haksızdır. Tayvan çevresindeki herhangi bir farklılık ve anlaşmazlık barışçıl yollarla çözülmelidir." dedi.

AA