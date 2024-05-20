NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reisi ve Abdullahiyan dahil helikopter kazasında hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı diledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, "AB, pazar günü meydana gelen trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililer için taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Borrell, "tüm kurbanların aileleri ve kazadan etkilenen İran vatandaşlarına" başsağlığı diledi.