Berlin

Stoltenberg, Alman Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Zirve sırasında müttefikler, Ukrayna'yı NATO standartlarına yükseltecek uzun süreli yardım paketini kabul edecek. Bizim yardımımızla Ukrayna ordusu, eski Sovyet tarzı bir ordudan NATO standartlarına göre çalışan modern bir güce geçiş yapacak." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Ukrayna ile siyasi ilişkilerin de yoğunlaştırılacağını vurgulayan Stoltenberg, ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna'ya kapsamlı askeri destek sağlamaya devam edeceklerini taahhüt etmelerini beklediğini dile getirdi.

Kritik ham maddeler gibi alanlarda Çin'e bağımlı olunmamalı

Çin'in, düşmanları olmadığına dikkati çeken Stoltenberg, Çin ile ticaret yapmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, "Sadece kritik ham maddeler gibi belirli alanlarda bağımlı hale gelmememiz konusunda uyarıyorum. Bu, risk yönetimiyle ilgili. Ben hem Şansölye Olaf Scholz'un hem de Alman sanayisinin bunu yapacağına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın NATO'nun savunma harcamaları ve kabiliyet hedeflerine ulaşma konusundaki açık taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, "Daha yüksek savunma harcamalarına ihtiyacımız var çünkü daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Önemli olan savaş çıkarmak değil, caydırıcılık yoluyla savaşı önlemektir. Kimsenin bize saldırmayı aklından bile geçirmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, Vilnius zirvesinde, müttefiklerin, daha yüksek savunma harcamaları konusunda anlaşmaya varmalarını beklediğini aktararak savunma harcamaları için gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin artık savunma harcamaları için üst sınır değil, asgari sınır olacağını kaydetti.

Putin, güçlü ulusların küçük devletlerin geleceğine karar verdiği farklı bir dünya istiyor

Herkesin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesini istediğini söyleyen Stoltenberg, "NATO, savaşın başlamasını engellemek için yoğun çaba sarf etmiştir. Sonuna kadar diplomasiye inandık ancak (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yasa dışı bir saldırı savaşına çoktan karar verdiği kısa sürede anlaşıldı. Güçlü ulusların, küçük devletlerin geleceğine karar verdiği farklı bir dünya istiyor. Rusya'nın komşularına hükmedebileceği bir Avrupa istiyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin, Ukrayna'nın bir gün NATO üyesi olması gerektiği konusunda hemfikir olduğuna işaret ederek "Üyeliğe, Vladimir Putin değil Ukrayna ve NATO üyesi devletlerin karar vereceği konusunda da hemfikir. Herkes, Ukrayna'nın bu savaşı kazanmak zorunda olduğunu biliyor çünkü aksi takdirde NATO'ya katılacak bağımsız bir ülke kalmayacak." değerlendirmesini yaptı.

İsveç'in NATO üyelik süreci

İsveç'in NATO üyeliği sürecine de değinen Stoltenberg, şunları söyledi:

"İsveç'in Vilnius'ta masaya oturmuş olması oldukça muhtemel. Ancak hala belirsizlikler var. Kısa süre önce bu konuyu konuştuğum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stockholm'de Türkiye'nin terörle mücadeledeki talepleri konusunda kaydedilen ilerlemeyi kabul ediyor. Ancak bir yıl önce Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmaya davet edildiğinde üzerinde mutabık kaldığımız hususların daha fazlasının hayata geçirildiğini görmek istiyor."

Stoltenberg, İsveç'in kesinlikle NATO üyesi olacağını savunarak şunları kaydetti:

"Üyelik davetinin hemen ardından İsveç'in NATO'nun siyasi ve askeri yapılarına entegre edilmesi için çalışmalar başladı. Almanya dahil olmak üzere pek çok ülke, geçiş aşaması için iki taraflı güvenlik garantisi verdi. Dolayısıyla İsveç'in saldırıya uğraması ve NATO'nun buna tepki vermemesi zaten düşünülemez. Kuzey kanadımızı güçlendirmek için nihai resmi adımın bir an önce atılmasında, tüm üye ülkelerin çıkarı vardır."

AA