Haber: Damla Oya Erman

Uzay aracının Stellar Reference Unit (SRU) adlı yıldız kamerası, Juno'nun içerisindeki yönelim belirleme sürecine yardımcı olan bir cihaz olarak kullanıldı. Bu kamera, Europa'nın yüzeyini Jüpiter'in ışığı veya Jüpiter'den yansıyan güneş ışığı ile aydınlatıldığı bir durumda yüksek çözünürlükte görüntülemek için kullanıldı.

22 Aralık 2023 tarihinde JGR Planets dergisinde yayımlanan bir makalede, Juno'nun yaptığı yakın geçiş sırasında çekilen SRU görüntüsü incelendi. Bu görüntüde, 37 km genişliğinde ve 67 km uzunluğunda olan buzlu yüzeyin ilginç bir bölgesi görülüyor. Bu bölge, kuzeyde bir "vücut" bölümüne ve güneyde bir "gaga" bölümüne sahip olan ve çatlamış boyun benzeri bir oluşumla birbirine bağlanmış gibi görünen bir alanı temsil ediyor. Her iki bölgede de, yaklaşık 1 km büyüklüğünde gölgeler oluşturan büyük buz blokları bulunuyor.

NASA'nın önceki Galileo uzay aracının çektiği benzer çözünürlükteki görüntülerle karşılaştırma yapıldığında, "ornitorenk" bölgesinin güneyinde değişikliklerin olduğu gözlemleniyor. Ancak, NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) Heidi N. Becker liderliğindeki ekip, görüntüleme kalitesi ve koşullarındaki farklılıklar nedeniyle bu değişikliklerin kesin bir kanıt oluşturmadığını belirtiyor.

2022 görüntüsü aynı zamanda, araştırmacılara göre yer altı sıvı su ile ilişkilendirilebilecek yakındaki düşük albedo birikintilerini içeriyor. Bu koyu lekelerin, su püskürten plume'larla ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir.

Kesin olmasa da, ornitorenk bölgesi, NASA'nın Europa Clipper ve Avrupa'nın JUICE gibi gelecekteki görevleri için çekici bir hedef olarak öne çıkıyor. JUICE, 2023 Nisan'ında fırlatıldı ve 2031 Aralık'ında Jüpiter'e ulaşması bekleniyor. Europa Clipper ise bu yıl 6 Ekim'de Falcon Heavy roketiyle fırlatılacak.