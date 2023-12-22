Haber: Damla Oya Erman

Bu önemli keşif, Çin'in Jiangsu eyaletinin başkenti Nanjing'de, Büyük Bao'en Tapınağı olarak da bilinen Nanjing Porselen Kulesi'nin yakınlarında yapıldı.

Yapılan kazılar, M.Ö. 1600-M.Ö. 1046 yıllarına tarihlenen Shang ve M.Ö. 1046-M.Ö. 256 yıllarına ait Zhou hanedanları dönemlerine ait izlere rastlanmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Tang dönemine ait buluntular, antik Changgan şehrinin varlığını ortaya çıkardı.

Şehir, Çinli şair Li Bai tarafından MS 701-762 yılları arasında yazılan "Changgan Baladı"nda geçiyor. Bu şiir, bir aşk hikayesini konu alır; Li Bai, bir genç kızın on dört yaşında bir çocukla evlendiği dokunaklı hikayeyi anlatır. Genç kızın duygusal yolculuğunu ve kocasının ayrılığından sonra hissettiği yalnızlığı detaylandırarak, Changgan'ın antik şehrini hayal gücüyle şekillendirir.

Kazı ekibi, şehir savunmasında kullanılan duvar temelleri, dairesel hendekler, su kuyuları, fırınlar ve kurban çukurları gibi çeşitli yapıları ortaya çıkardı. Çin Arkeoloji Konseyi Başkanı Wang Wei, "Keşfin tarihlendirmesi yaklaşık 3,100 yıl öncesine dayanıyor. Bu, Nanjing için 2023 yılında önemli bir arkeolojik bulgu olarak kabul edilebilir" dedi.

Kazılar ayrıca üçgen desenli seramik parçaları, ritüel yiyecek kapları olarak kullanılan ding seramikleri, domuz kemikleri ve Changgan'da yaşayan insanlara dair yeni bilgiler sunan 10.000'den fazla objeyi içeren bir dizi eski artefaktı gün yüzüne çıkardı.