Haber: Damla Oya Erman

Mısır sphinx'lerinin aksine, Naksos tarzı sphinx örnekleri, Flüt, Lir ve Kithara çalan kanatlı bir kadın yüzüne sahip bir aslanı tasvir eder ve bu form, daha sonraki Yunan ve Roma dönemlerinde yaygın hale gelmiştir.

Bu Naksos tarzı Sphinx örneklerinden biri, günümüz Romanya'sında bulunan Potaissa adlı Roma eyalet kasabasında keşfedildi ve 1848-1849 Bağımsızlık Savaşı sırasında Kont Kemény'in sanat koleksiyonundan kayboldu.

Bu sphinx'in muhtemelen Potaissa'daki bir İsis tapınağı ile ilişkilendirildiği düşünülmekte ve kaidesi etrafında yirmi harf içeren bir yazıya sahiptir. Bu yazı, Pannonia adı verilen bölgedeki adak plakalarında kullanılan Latin alfabesine benzemeyen bir Yunan alfabesi varyantını kullanmaktadır.

Araştırmacılar, "Sphinx yazısı, Dipylon alfabesini hatırlatan birçok arkaik özelliğe sahiptir. Diğer yandan, Megara ve Naksos alfabelerine daha yakın bazı özelliklere sahiptir" dedi.

Bu, sphinx alfabesinin, arkaik Dipylon ve Megara alfabeleri arasında bir yerde olduğunu göstermektedir. Sphinx yazısındaki I, R, S ve T harfleri, Dipylon formlarına daha yakınken, A ve M harfleri daha çok Megara formlarına benzerlik göstermektedir.

Bu geçiş döneminin, Megara kolonilerinin tarih boyunca kuruluşu sırasında var olduğu ve bu formun Potaissa'ya yayıldığı ve Potaissa sphinx heykelinde görüldüğü düşünülmektedir.

Sphinx'i tasvir eden çizimlerin incelenmesi, yazının daktilik altı ayaklı ölçülü bir şiir olduğunu ortaya koydu. Bu karmaşık şiir ölçüsü, antik Yunan dizelerinden kaynaklanmış ve daha sonra Latin edebiyatı tarafından benimsenmiştir. Daktilik altı ayaklı, her satırda altı ölçülü ayak içeren tekrarlayan bir ritmik yapı kullanır ve belirli heceleri diğerlerine vurgular.

Araştırmaya göre, şiir proto-Macarca bir dilde yazılmış ve sphinx'e yaklaşan ziyaretçilere hitap ediyor: "İşte, ibadet et: İşte kutsal aslan burada" (Lo, behold, worship: here is the holy lion).