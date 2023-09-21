Haber: Mert Osman Erman

Bağımsızlık ilan eden bu bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde silah sesleri duyulabiliyordu.

Azerbaycan ise bu raporları "tamamen yanlış" olarak reddetti.

İki taraf, yoğun çatışmaların ardından Nagorno-Karabağ'ın Azerbaycan'a entegrasyonunu müzakere etmek üzere anklavın teslim olmasından sonra gerçekleşti.

Ateşkesten bir gün sonra, yerel Ermeni güçleri Azerbaycan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ederek "çeşitli silahlar kullandığını" iddia etti.

Şehrin merkezinde, Ermeniler tarafından Stepanakert olarak bilinen Khankendi bölgesinde silah sesleri duyulduğunu söylediler.

Bağımsız gözlemciler, Azerbaycan'ın 2022 Aralık ayında bölgeyi etkili bir şekilde abluka altına aldığından bu yana bölgeye ulaşamadılar.

Azerbaycan'ın savunma bakanlığı, çatışmanın yeniden başladığı iddiasını hızla reddetti: "Bu yayılan bilgiyi kesinlikle reddediyoruz," dedi.

Bu arada, etnik Ermeni ve Azerbaycanlı delegasyonlar, Nagorno-Karabağ'ın geleceğini tartışmak üzere Khankendi'nin yaklaşık 100 km (60 mil) kuzeyinde bulunan Yevlakh kasabasında buluştular. Bu görüşmelerde Rusya'nın barışı koruma misyonu temsilcileri de bulunuyordu.

Ateşkesin ardından Azerbaycan, Güney Kafkasya'daki bağımsızlık ilan eden bölgeyi - tahmini 120.000 etnik Ermeni'nin yaşadığı yer - tamamen kontrolü altına almayı amaçlıyor. Nagorno-Karabağ, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmaktadır.

Anlaşmanın şartlarına göre, yerel Karabakh güçleri tamamen dağıtılma ve silahsızlandırılma taahhüdünde bulunmalıdır.

Ayrıca, Ermeni güçlerinin geri çekilmesi taahhüt edilmiştir, ancak Ermenistan hükümeti burada herhangi bir askeri varlığa sahip olmadığını inkar etmektedir.

Ermeniler, Azerbaycan'ın kontrolünün etnik temizliğe yol açabileceğinden ve Karabakh Ermenilerini kaçmaya zorlayabileceğinden korkuyorlar.

Ancak Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ülkesinin sadece "suçlu cunta"larına karşı olduğunu, nüfusa karşı bir sorunları olmadığını söyledi.

Rusya, saldırı başladığından bu yana barış gücünün tehlikeli bölgelerden 5.000 kişiyi tahliye ettiğini bildirdi, ülkenin Interfax haber ajansı bildirdi.

Rusya'nın Kommersant gazetesine göre, en az dört barış gücü personeli, görevin yardımcı komutanı dahil, topçu saldırısında öldü.

Başkan Aliyev başsağlığı dileklerini iletti ve Vladimir Putin'e bu ölümlerin soruşturulacağını söyledi, Kremlin açıkladı.