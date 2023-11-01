Haber: Damla Oya Erman

AI, çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları tanıyarak, laboratuvar analizi için %44 olan doğruluk oranına karşı %82 doğruluk oranına sahipti.

Royal Marsden Hastanesi ve Kanser Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu, tedaviyi geliştirebileceğini ve her yıl binlerce kişiye fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Ayrıca, diğer kanserleri erken tespit etme potansiyeli konusunda heyecan duyuyorlar.

AI, meme kanserlerinin teşhisi ve tedavi sürelerinin azaltılması konusunda büyük umut vadetmektedir.

Bilgisayarlar büyük miktarda bilgiyi işleyebilir ve tahminler yapmak, sorunları çözmek ve hatta kendi hatalarından öğrenmek için bu bilgilerdeki desenleri tanımlamak üzere eğitilebilirler. "Bu son teknolojinin potansiyelinden son derece heyecanlıyız," dedi Royal Marsden NHS Foundation Trust danışman radyolog Profesör Christina Messiou ve Kanser Araştırma Enstitüsü'nde kişiselleştirilmiş onkoloji görüntüleme profesörü olan Profesör Christina Messiou.

"Bu, daha hızlı teşhis ve daha etkili kişiselleştirilmiş tedavi yoluyla hastaların daha iyi sonuçlar almasına yol açabilir." Lancet Oncology'de yazan araştırmacılar, 170 hastanın taramalarındaki retroperitoneal sarkom - karın arkasındaki bağ dokusunda gelişen bir kanser türünün, çıplak gözle görülemeyen belirtilerini tanımlamak için radiomics adı verilen bir teknik kullandılar. Bu verilerle, AI algoritması biyopsilerden, yani kanserli dokunun bir mikroskop altında analiz edildiği yöntemlerden, çok daha doğru bir şekilde 89 diğer Avrupa ve ABD hastanesi hastalarının tümörlerinin şiddetini derecelendirebildi.

'Hızlı teşhis'

Diş hemşiresi Tina McLaughlan, geçen yıl haziran ayında midesindeki bir sarkom teşhisi konulduğunda, doktorlar sorunu bulmak için bilgisayarlı tomografi (BT) tarama görüntülerine güvendi.

Kendisine bir iğne biyopsisi yapmanın çok riskli olduğuna karar verdiler.

65 yaşındaki Bedfordshire'dan olan McLaughlan, AI denemesinin bir parçası değildi, ancak BBC Haberlere diğer hastalara yardımcı olacağını söyledi.

"İlk tarama için gidersiniz ve size ne olduğunu söyleyemezler - tüm tedavi sürecim boyunca bana söylemediler, histolojiye kadar, bu yüzden bu bilgiyi hemen bilmek gerçekten faydalı olurdu," dedi McLaughlan.

"Umarım bu, daha hızlı bir teşhise yol açar."

'Kişiselleştirilmiş tedavi'

İngiltere'de yılda yaklaşık 4.300 kişi bu tür kansere teşhis konur.

Prof Messiou, teknolojinin nihayetinde dünya genelinde kullanılabileceğini, yüksek riskli hastaların belirli tedaviler alacağı ve düşük riskli hastaların gereksiz tedavilerden ve takip taramalarından kaçınacağı bir sistemi umuyor.

Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Paul Huang, "Bu tür bir teknolojinin sarkoma sahip insanların yaşamlarını dönüştürme potansiyeli olduğunu görmek harika" dedi.