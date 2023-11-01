Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004'ten bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak ve meme kanseri farkındalığı oluşturmak amacıyla belirlenen, 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için web sitesinde konu hakkında bir pop-up'a yer veren Bakanlık, buna ek olarak kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru 149 kadına Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meme taraması yaptırdı.

Bakanlıkça ayrıca 520 kadına da uzmanlar tarafından bilinç ve farkındalık artırıcı eğitimler verildi.

Öte yandan, farkındalık çalışmaları kapsamında Bakanlık ve 81 İl Müdürlüğü ile kuruluşlar, sosyal medya hesapları üzerinden 13 Ekim'de aynı anda "SENİ TANIYORUM" etiketiyle paylaşımlarda bulunulmuştu.