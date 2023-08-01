Haber: Mert Osman Erman

Sezonluk bir afta yer alan bu affedilme, 33 yıllık hapis cezasını 6 yıl azaltacak.

Ms. Suu Kyi ile birlikte görevden alınan eski devlet başkanı Win Myint de, iki suçlaması affedildikten sonra hapis cezasında indirim aldı.

Daha önce de periyodik aftalar ilan edilmişti, ancak bu kez Ms. Suu Kyi ve Mr. Myint de dahil edildi.

Askeri cunta, durmuş gibi görünen diplomatik çabaları canlandırma çabasında başka tavizler de verdi.

Geçen hafta, Ms. Suu Kyi hapishaneden başkent Nay Pyi Taw'daki ev hapsine nakledildi.

78 yaşındaki Nobel ödüllü, asker tarafından hapsedilmiş ve görevden alınmıştır Şubat 2021'den beri.

Darbe ülkede iç savaşın tetikleyicisi oldu ve binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Askeri cunta, yönetimine karşı çıkanlara karşı orantısız şiddet sergilemekle suçlanmaktadır.

Bazı ülkeler, özellikle Çin ve Tayland, cuntayla diyalog başlattı, ancak bu girişimler 2020 seçimlerinde büyük bir çoğunluk kazanan Ms. Suu Kyi'nin partisini dışlamakla eleştirildi.

Bu zaferin boyutu, askeriyeyi seçim hilesi iddiasında bulunmalarına neden oldu, ki bu iddiayı darbeye gerekçe olarak kullandılar.

Uluslararası toplumla uzlaşma müzakerelerinin neredeyse kesinlikle Ms. Suu Kyi'nin dahil olmasını gerektireceği muhakkaktır. Ancak o zamandan beri tutuklu olmasına rağmen, darbeden sonra durumuna dair neredeyse hiç haber çıkmamıştır.

Ms. Suu Kyi, seçim hilesinden yolsuzluğa kadar çeşitli suçlamalara itiraz etmektedir.

Tüm suçlamalar - ki bunları reddetti - kapalı kapılar ardında askeri tarafından yapılan mahkemelerde kendisine yöneltilmiştir. İnsan hakları grupları, mahkeme duruşmalarını bir gösteri olarak kınamıştır.

Askeri cunta, darbesinin iki yıl önce yapılan seçimlerin ardından bu yıl Ağustos ayında yapılacağı söylenen bir seçimi pazartesi günü ertelemiştir.