İSTANBUL AA- Kanun Atölyesi kapsamında İstanbul'daki Yağmur Ulutaş Sanat Akademi'de eğitim verdiği farklı ülkelerden öğrencilere sertifikalarını teslim eden Baktagir, müzik çalışmaları ve kanun eğitiminin yaygınlaşması için yürüttüğü projeleri anlattı.

Baktagir, müzik eğitimine babası Muzaffer Baktagir ile başladığını belirterek, "Küçük yaşta Türk müziğinin makamsal yapısından etkilendim ve bu müzik hayallerimi süsledi. 8 yaşımda bağlama çaldım, kanun sazını ise 14 yaşında tanıdım." açıklamasını yaptı.

Kendi bestelerini yaparak kanun yeteneğini geliştirdiğine işaret eden Baktagir, "Sazımı çok önemsedim. Onu çözmeye çalışırken kendime has bir tekniğim oluştu. Bu tekniğimi öğrencilerimle paylaşmaya devam ediyorum. 32 yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli bir topluluğu olan İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunda sanatımı icra ettim. 2017'de Cumhurbaşkanlığından Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldım." ifadelerini kullandı.

"Atölye çalışmalarımızı yurt dışında da yaptık"

Usta müzisyen, Kanun Atölyesi'nin nasıl başladığına dair şunları kaydetti:

"Milli enstrümanımız kanun sazı üzerinde çok büyük emekler harcadık. Kendi kültürümüzü bu saza sevdalı olan katılımcı arkadaşlarımızla paylaşmak adına uzun yıllardır uğraş verdik. Pandemi öncesine kadar 16 yıl Yunanistan'ın Girit Adasında faaliyetlerimiz devam etti. Atölye çalışmalarımızı yurt dışında da yaptık. Ancak kendi ülkemizde sanatın da arenası sayılabilecek İstanbul'u merkez tutuyoruz."

Atölye kapsamında en son uluslararası öğrencilere eşi Füsun Baktagir ile 3 günlük yoğunlaştırılmış program uyguladıklarını aktaran Göksel Baktagir, "Çok güzel bir katılım çeşitliliğimiz olduğunu düşünüyorum. Irak, İran, Hollanda ve Japonya'dan öğrencilerimiz var. Uluslararası anlamda bir değer kazanan Kanun Atölyesi programı kapsamında bir periyoda bağlı olarak İstanbul Buluşmaları çerçevesinde bir araya gelmek istiyoruz." diye konuştu.

"Pandemi sayesinde sanat alanında çok nefes aldım ve çok şeyler ürettim"

Baktagir, Türkiye'deki Kanun Atölyesi çalışmalarının verimli geçtiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanun çok kıymetli bir enstrüman. Ülkemizde de hem yapım hem icra olarak çok üst seviyelere ulaşmış bir enstrüman. Sanatımızın peşinden giden öğrencilerle fiziki anlamda bu çalışmaları yapmak çok kıymetli oldu. Pandemi döneminde online olarak eğitim verdik. Çok mutluyuz. İnşallah sanatla iç içe yapılan çalışmalarımızın devamını diliyorum."

Kanunun yapısından ötürü temel müzik eğitim aracı olduğuna dikkati çeken Baktagir, "Kanun eğitimini yaygınlaştırmak için uzun süredir yürüttüğüm mini kanun projem var. İnşallah miniklerimize ve yarınlarımız olan çocuklarımıza kanun sazını öğretmeyi planlıyoruz." dedi.

Baktagir, hedeflerine dair sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzik sanatı sınırsız olduğu için projelerimiz de sınırsız. Pandemi sayesinde sanat alanında çok nefes aldım ve çok şeyler ürettim. 'Bestekar' kitabımı o dönemde yaptım. Yunus Emre'nin sözlerinden oratoryo anlamında orkestral bir eser meydana geldi ve çok şükür onun bir plağını çıkardık. En büyük hedefimiz, minik kanun projemizi devam ettirmek. Bu konuda yavaşça ilerliyoruz. Bir enstrümanı geliştirmenin en önemli yolu, o enstrümanı desteklemektir. Biz de bu kapsamda kanunları miniklerimiz için ekonomik ve kolayca temin edilir hale getirmek istiyoruz."