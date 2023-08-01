MOSKOVA AA- "Hadislerle İslam" isimli hadis külliyatının, Rusya'nın başkenti Moskova'daki eski adıyla ve halk arasında bilinen ismiyle "Lenin Kütüphanesi"ne teslimi için program düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, Rusya Devlet Kütüphanesi Başkanı Viktor Fedorov ve kütüphanenin diğer yetkilileri katıldı.

Eseri Fedorov’a veren Savuran, yaptığı konuşmada, kütüphanenin Rusya'nın Çarlık dönemi, Sovyetler Birliği dönemi ve modern Rusya döneminde hizmet verdiği için tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Tarihte Rusya'da İslami yayıncılığın da önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Savuran, bu bakımdan "Hadislerle İslam" eserinin kütüphane envanterine girmesini önemsediklerinin altını çizdi.

Eserin ilahiyat alanındaki en iyi uzmanlar tarafından herkesin anlayabileceği şekilde hazırlandığını aktaran Savuran, "Hadis ve sünnet Kur'an-ı Kerim'in beyanı olması nedeniyle Müslümanların temel kaynaklarındandır. Rusya'da ilahiyat alanında akademik çalışma yapanlar dahil herkes için bu eserin kütüphanede çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Kütüphanesi Başkanı Fedorov da söz konusu eseri çok değerli bulduğunu ifade ederek eserin kütüphaneye hediye edilmesinin zamanlamasının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Son dönemlerde Batı'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıların yaşandığını anımsatan Fedorov, "Dinlere saygı ile yaklaşmamız gerekiyor. Eğer ülkelerimizin birbiriyle dostça geçinmesini istiyorsak birbirimizin, komşularımızın kültürünü ve dinini bilmek zorundayız." dedi.

Rusya’nın çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Fedorov, "Hadislerle İslam" isimli eserin kütüphaneye gelen okuyucular ve özellikle de gençler tarafından ilgi göreceğini umduğunu dile getirdi.

Eserin tercümesi geçen yıl Rusya’da tanıtılmıştı

Diyanet İşleri Başkanlığının Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı ile Rusçaya çevirisini yaptığı ve bastırdığı 7 ciltlik eser, 86 hadis profesörü tarafından 10 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıktı.

Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Moskova ziyareti esnasında resmi tanıtımı yapılan tercüme eser, Hazreti Muhammed’in çağlar üstü örnek davranışlarını sade, anlaşılır bir dille günümüz insanına ulaştırmayı amaçlıyor.

Rusya Devlet Kütüphanesi, bünyesinde bulundurduğu 50 milyon civarında eser ile dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor.