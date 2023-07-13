HABER: DİNÇER KARACALAR

Çocuk yaşta, babasının arkadaşı Mazhar Alanson’un hediye ettiği kırmızı gitarı eline alan Kemal Başar’ın ilk şarkılarını yapması da 70’li yılların sonuna dayanıyor. ODTÜ’de öğrenciyken, Uğur Ersoy, Tunç Özbilgin, Ece Berker’le birlikte, dönemin rock ve country folk türündeki şarkılarını çok sesli yorumlayan TINI grubuyla verdikleri konserlerle 80’li yıllarda Ankara’nın çok ilgi gören bir grubu olmayı başarmışlardı. Üyelerinin mezuniyeti, mesleklerine yönelmeleri ve Kemal Başar’ın da tiyatro eğitimi için İstanbul’a yerleşip MSÜ Devlet Konservatuarı’na girmesi ile grup dağıldı.

Seneler içinde oyunculuk ve yönetmenlikte oldukça tanınan, tiyatroda uluslararası başarılara imza atan Kemal Başar, müziği de bırakmadı, onlarca şarkı besteledi. Ancak bunları gün yüzüne çıkarması için 2018’i beklemesi gerekti. Şarkılarını dinleyen Hasan Saltık’ın teklifiyle stüdyoya girdi ve kendine ait şarkılardan oluşan ilk albümü “Kemal’in Şarkıları”nı Kalan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümde NurkanRenda, Nejat Dimili, Onur Güney Kumaş, Aşkın Çolak, Hazal Akkerman, Alpay Vural, Melike Çetin, Hazım Körmükçü, Alp Karlıova, Alen Konakoğlugi bi çok değerli müzisyenler yer aldı, Özgün Uğurlu da bir şarkıya back vokal olarak destek verdi. Okan Bayülgen’in “Gibi” adlı şarkıya çektiği klip, çok ses getiren albüm lansman konseri ve hemen ardından gelen konserler serisi ile sanatçının müzik çalışmaları hızla ilerlerken pandemi dünyayı vurdu.

Müzik çalışmalarına yeniden hız veren Kemal Başar’ın söz ve müziği yine kendine ait olan “Yarım Kalmasın” adlı yeni şarkısı Krl Music Yapım’ı ile 21 Temmuz'da yayında...

Kemal Başar – Yarım Kalmasın

Söz – Müzik : Kemal Başar

Flamenko Gitarlar : Burak Altuni

Bas gitar : Gökhan Bilek

Vurmalılar : M. Mert Baycan

Vokaller : Onur Güney Kumaş

Kayıt : Taner Ersoy - Çatı Müzik

Düzenleme : Burak Sever

Mix-Mastering : Uygar Çataltaş

Yapım : Krl Music (Beşir Bayraktar)