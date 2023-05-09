İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Arnavutköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde metaverse, yapay zekâ ve bilişim mühendisliği hakkında söyleşi programı düzenlendi. Mustafa Mertcan’ın katılımı ile gerçekleşen programa gençler yoğun ilgi gösterdi. Mustafa Mertcan söyleşi programında sanal gerçeklik üzerine birçok alanda detaylı bilgi vererek, gençlerin bilinçlenmesini amaçladı. Metaverse evreni, teknoloji ve kullanıcı alışkanlıkları gibi konuları ele aldı.

Yapay zekâ nedeniyle gelecekte bazı mesleklerin yok olacağını söyleyen Mustafa Mertcan; sanal evren, yazılım ve teknolojinin yararları ve zararlarından bahsetti. Program sonunda katılımcılara da söz veren Mertcan merak edilenleri cevaplandırdı.

HABER: MERVE ELÇİ