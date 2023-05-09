İSTANBUL - 5-6 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Bağcılar’ın 30. Yıl Sempozyumu’nda sunulan tebliğler kitaplaştırılarak yayın hayatına sunuldu. 758 sayfadan oluşan kitapta ekonomik hayattan demografik yapısına kadar Bağcılar’ın geçmişi ve bugünü değerlendiriliyor.

İlklerin belediyesi olma unvanını taşıyan Bağcılar Belediyesi hem ilçenin hem de kendisinin kuruluşunun 30’uncu yılı çerçevesinde kutlanmıştı. Bu amaçla Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in ev sahipliğinde düzenlenen “Bağcılar’ın 30. Yılı” konulu sempozyuma; Merkez Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bağcılar kurucu belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık, önceki dönem belediye başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, muhtarlar ve vatandaşlar katılmıştı.

7 başlık altında toplandı

Sempozyum sürecinde 62 uzman-akademisyen tarafından sunulan 54 tebliğle Bağcılar, tarihi, coğrafyası, ekonomik hayatı, ulaşımı, belediye hizmetleri, deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm çalışmaları, göç, yaşam, kültür ve inanç gibi konularla geniş yelpazede ele alınmıştı. Tebliğler kitapta: “Bağcılar Üzerine”, “Tarih, Demografi ve Eğitim”, “Ekonomik Hayat ve Ulaşım”, “Bağcılar’da Belediyeciliğin Gelişimi ve Belediye Hizmetleri”, “Afet Riski”, “Göç” ve “Yaşam, Kültür ve İnanç” olmak üzere 7 başlık altında toplandı. Kitabın editörlüğünü Dr. Nursel Manav, Doç. Dr. Şefik Memiş ve Doç. Dr. Arif Kolay yaptı.

HABER: EMİR YÜCEL