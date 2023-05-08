İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Eğitim Akademisi bünyesindeki Üniversiteye Hazırlık Kursunda çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Silivrili öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde bir eğitim kampı düzenlendi. Yaklaşan sınavlar öncesinde kursa katılan 110 öğrenciye, Aydın Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Emine Erdoğan tarafından sınav kaygısı ve motivasyon semineri verildi. Seminerde öğrencilere sınav öncesi nelere dikkat edilmesi gerektiği ve stres yönetimi gibi konularda destek verildi. Ayrıca akademik başarı, verimli ders çalışma teknikleri, motivasyon, zamanın doğru kullanımı ve sınav sistemi hakkında bilgiler sunuldu. 1 haftalık eğitim kampının ardından yapılan ve 1 saat 15 dakika süren seminer ile birlikte öğrenciler, sınava hazırlık süreçlerini yüksek bir motivasyonla tamamlamış oldu.

HABER: EMİR YÜCEL