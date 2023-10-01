Kocaeli

Makedonya'da doğan 13 yaşındaki Ljubomir Nikolovski, geçen yıl evlenen annesi Aneta Pirifan ile Karamürsel ilçesine geldi.

Yaklaşık 6 ayda Türkçe öğrenen Nikolovski, çevresindeki insanlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Eğitim hayatını Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sürdürmeyi tercih eden Nikolovski, İslam dininin incelikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

"Türkleri, Türkiye'yi ve İslam'ı çok seviyorum"

Ljubomir Nikolovski, doğduğu Makedonya'dan annesinin bir Türk ile evlenmesi üzerine 1 yıl önce ayrıldığını söyledi.

Türkiye'nin iyi olanaklara sahip olduğu gerekçesiyle eğitim hayatını yerleştiği Karamürsel ilçesinde sürdürmeye karar verdiklerini dile getiren Nikolovski, "Buraya geldim, Türkleri, Türkiye'yi ve İslam'ı çok seviyorum. Karamürsel'de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9. sınıfa gidiyorum. 6 ayda Türkçe öğrendim. Öğretmenlerim Türkçe öğrenmeme yardımcı oldu. Evde Türkçe konuşuyoruz. Yeni arkadaşlarım, yeni bir eğitim sistemi, deniz kıyısında yeni bir hayatım var. Bu da beni iyi hissettiriyor." diye konuştu.

Nikolovski, Türkçe öğrenirken çevresinden gördüğü destek sayesinde zorlanmadığını belirterek, "Okulum da çok güzel. Burada Kur'an-ı Kerim okuma ve Arapça öğreneceğim." dedi.

Türkiye'ye gelmesinin ardından çevresindeki Müslümanlar'dan etkilenerek İslam dinini seçmeye karar verdiğini anlatan Nikolovski, şöyle devam etti:

"İlk abdest alıp namaz kıldığım zaman günüm çok daha iyi geçti. O gün eve geldiğimde annemin bana en sevdiğim tatlıyı yaptığını gördüm. Bunun Allah'tan bir hediye olduğunu düşündüm. Müslüman olduktan sonra kendimi daha mutlu hissediyorum, daha huzurlu hissediyorum. Müslüman oldum, Allah bana yol gösterecek. Çok iyi bir Müslüman olacağım inşallah."

Nikolovski, derslere alışmaya çalıştığını, en kısa zamanda Arapça ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek istediğini kaydetti.

Hayalinin her zaman yurt dışında eğitim almak olduğundan bahseden Nikolovski, Türkiye'nin bu anlamda iyi imkanlar sunduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

"Oğlum mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum"

Anne Aneta Pirifan da çocukken Türkiye'ye gelme hayalinin olduğunu belirterek, Makedonya'da Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe eğitimi aldığını söyledi.

Daha sonra evliliği nedeniyle 1 yıl önce geldiği Türkiye'de kendisini çok mutlu hissettiğini vurgulayan Pirifan, ülkesinde de Türklerle iç içe yaşadıklarını aktardı.

Pirifan, oğlunun okul tercihini kendi yaptığını dile getirerek, "Eşim yaşadığımız bölgedeki bütün okulları ona anlattı. Nikolovski, en son 'İmam hatip lisesinde ne öğreniyorlar?' diye sordu. Öğrendikten sonra burada okumaya karar verdi çünkü orası aynı zamanda din eğitimi veren bir okul. Kuran-ı Kerim ve Arapça eğitimi veren bir okul. Oğlum mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

AA