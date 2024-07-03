Ehli Kuran olarak şunu ifade etmek isterim ki gulat olarak nitelendirilen dezenformasyona uğramış Şii kesimi(ingiliz ajanları etkisinde kalmış), fitne çıkarmak için Peygamber Efendimiz'in eşi Aişe'ye,Halifeler Hz Ebu Bekir'e, Hz Ömer ve Hz Osman'a hakaret yağdırıp dururlar aynı şekilde yine ingiliz ajanları etkisinde kalmış Sünni Tarikat şeyhleri de durmadan Şii Müslümanlara hakaret ederler! Her iki sınıfın şeytani niyetleri ve kaynağı aynıdır, bu müslümanların bir araya gelmesine engel olmak ve ümmet olmasının önüne geçmektir. Oysa Peygamberimizin Halifeleri Sahabesi kadar Ehlibeytide değerlidir bunu görüp her iki değeride kabul ederek yolumuza devam etsek şeytani ülkeler yanıp tutuşur. Bu bilinci benimsemeli ve yaygınlaştırmalıyız. Aynı şekilde Türkçü olarak da şunları söylemek isterim ki Türk olmak demek sadec eski dönemdeki inanca mensup olmak demek değildir. Müslüman olarakda Türkçü gayet tabi olunabilinir. Bunun aksini iddia edenleri ve müslüman düşmanı olarak görüyorum. Oysa Müslümanlık evrensel bir inanç şeklidir ve kendini bilen için kendi ırkını yozlaştırmadan sahip olabileceği muazzam bir inanç şeklidir. İllaki arap kültürü etkisinde kalmak gerekmiyor. Müslüman bir Türk kadını olarak Ne mutlu Türküm diyene diyorum ve Türklüğümle de inancımlada övünüyorum.