Haber: Gizem Yıldız

Onlarca başarılı dizi ve sinema filminin yönetmen koltuğunda yer alan Türk sinemasının değerli yönetmenlerinden Murat Saraçoğlu, Faruk Duman’ın "Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur" adlı romanının film haklarını satın aldı. Saraçoğlu, romanı sinemaya uyarlamak için çalışmalara başladı.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Faruk Duman’ın "Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur" adlı romanının film hakları Ekim Film/Murat Saraçoğlu tarafından satın alındı. Faruk Duman, kaleme aldığı eserleriye Sait Faik, Haldun Taner öykü ödülleri ve Yunus Nadi, Orhan Kemal roman ödüllerini kazanmış önemli bir yazardır.

2 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

"Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur" romanın film hakları için 2 yıllık anlaşma yapıldı. Ekranları kasıp kavuran "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Aldatmak" gibi son dönemin hit işlerinin başarılı ve ünlü yönetmeni Murat Saraçoğlu, şimdi de "Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur" romanı sinemaya uyarlayacak.

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

"Memleket", "Yangın Var", "O... Çocukları", "72.Koğuş", "Deli Deli Olma" ve "120" sinema filmi ile "Adatmak", Bir Zamanlar Çukurova", Savaşçı", "Fazilet Hanım ve Kızları" ve "Karagül" dizilerini çeken Murat Saraçoğlu yeni projesinin senaryosunu da kendi yazıyor.