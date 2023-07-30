İyi hafta sonları dostlarım!

Muharrem ayındayız; aşure günlerindeyiz.

Alevi vatandaşlarımızın duaları,oruçları kabul olsun;inançlarını özgürce yaşayabilsinler.

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Öfkeli miyim EVET!

Sendikal hak,işçi hakları ,sosyal haklar Anayasamızın güvencesi altındadır.Ve ben hem ENDİŞELİ hem de ÖFKELİYİM TÜRK METAL SENDİKASI’nda olanlardan...

Rahmetli MUSTAFA ÖZBEK(davadaşım ERGENEKON’dan ve bir çok etkinlikte birlikte idik;Allah rahmet eylesin)TÜRK METAL SENDİKASI’nı o kadar ileriye götürdü ki ;

kıyamadım O’nun hatırası ve emeği olan TÜRK METAL SENDİKASI’nda yaşanan olumsuzluklardan bahsetmeye...

AMA UNUTMAYIN HUKUK VE ETİK KURALLARA AYKIRI DAVRANANLAR!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİ HALA!

BURADA MAFYAMATİK TAVIRLAR SÖKMEZ!

Bugüne kadar yazıp-çizmemem,

dillendirmemem TÜRK METAL SENDİKASI’na zarar vermeme isteği dışında; HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDEN HUKUK KADINI OLMAMDANDIR; BİLİNE!

ŞUNU DA BİLELİM Kİ; KURUMLARDA DEĞİLDİR SUÇ;KURUMLARIN İÇİNDEKİ YANLIŞ YAPANLARDADIR.

...

Yaşananlardan önce,2014 yılında TÜRK METAL SENDIKASI KADIN İŞÇİLERİ İLE BİRLİKTE İDİM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde.DEMİRİ İŞLEYEN GÜZEL ELLER;GÜZEL YÜREKLER;GÜÇLÜ BİLEKLERDİ ONLAR.KADIN-ERKEK EMEĞİ KUTSAL OLAN İŞÇİYE SÖZÜM YOK;EMEKLERİNİ GEREKTİĞİNDE BEN KORURUM...

Bu toplantı sonrası birden fazla görüştük TÜRK METAL SENDIKASI yöneticileri ile.

Şimdilerde HUKUK DIŞI-MAFYAMATİK HAREKET EDEN Genel Baş.Yrd.Yusuf Ziya Odabaş güzel-verimli geçen iki toplantı sonrası sordu:

-“Kadınlarımız sizi çok sevdi,eğitim toplantıları düzenleyelim;bütçemiz hazır bu konuda...”

Cevabım:-“BEN VE AKADEMİSYEN ARKADAŞLARIM BİLA BEDEL(ÜCRETSİZ)YAPARIZ BU EĞİTİMLERİ...

Sonrasında EĞİTİM TEKLİFİ gelmedi...

...

‘İŞÇİNİN EMEĞİNE SAYGIM SONSUZ’ dediğim gibi.İŞÇİ GİBİ HAREKET ETMEYİP,DİĞER İŞÇİLERİN EMEĞİNE SAYGI GÖSTERMEYEN İŞÇİ KARDEŞLERİM SİZ BENİM RADARIMA GİRMEYİN;KENARDA DURUN ve HAKLI SAVAŞIMA KARIŞMAYIN!

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Niye mi savaş dedim?

Yusuf Ziya Odabaş HUKUK DIŞI ve MAFYAVARİ tavırlar ile hareket edip:

“SIRA ONLARA DA GELECEK”diyormuş da ondan...

Kendisi TRABZONLU, ben de TRABZON-ARSİN’liyim.

Ve kendileri de bilir ki,2006-2016 arası ERGENEKON SANIĞI olarak VATAN ALEYHİNE ÇALIŞAN herkese MEYDAN okudum.

YANİ BOYNUMU EĞECEĞİM BİR TEK YÜCE ALLAH VAR...

Gelelim tarih sırası ile yaşananlara!

-Geçmişte ,Türk Metal Sendikası İşyeri Temsilcisi olan kardeşim Yakup YILMAZ,bahse konu kişinin kendisini MAFYA’ya havale ettiğini söyledi;”DEVEDEN BÜYÜK FİL VAR” elbet; sorunu çözdük...

Lakin sustuk; TÜRK METAL SENDİKASI MİLLİYETÇİ BİR SENDİKADIR;Milliyetçiliği ile bilinen TÜRK METAL SENDİKASI’nın(özel adında TÜRK var aslında)bir yöneticisi kendi temsilcisini terör örgütü uzantısı bir mafya grubuna HAVALE ETMEMELİ diye.

“KOL KIRIKLIĞI YENİN İÇİNDE KALMALI”çünkü.

Demek ki geçmişte yaşananları BİZ UNUTTUK! ÖNÜMÜZE BAKARIZ rahmetli BABAMIZIN dediği gibi; ama “YENİLEN PEHLİVAN”unutmamış.

-2023 ŞUBAT ayında Yakup YILMAZ seçilmiş TMS KDZ.EREĞLİ Şube Başkanı olarak görev yapmakta iken yerel basınında “KUMPAS”olarak nitelendirdiği HAKSIZ-HUKUKSUZ hareketlere maruz kaldı.

(Elbette öğrendikten sonra ilgililer hakkında SUÇ DUYURUSU’nda bulunduk.)

-Öğrendiğimiz kadarıyla;2023 genel seçimleri öncesi mevcut yönetimin kaybedeceğinden emin olan Yusuf Ziya Odabaş yönetimdeki ittifakın yöneticilerine bir çok yer ve zamanda hakaret ettiği için hakkında CİMER’e başvurulmuştur.Haluk ÇEP isimli Kdz.Ereğli MHP ilçe Bşk.Yrd.ve TMS üyesi Erdemir işçisi de bu hakaretleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur;soruşturma devam etmektedir.

-Yine öğrendiğimiz kadarıyla Mustafa UYSAL isimli bir basın mensubunu -hakkında yazılanlara sinirlenip-tehdit etmiş,hakaretlerde bulunmuş ve bu soruşturma da devam etmektedir.

-24 Nisan 2023 tarihinde; kardeşim Yakup YILMAZ’ın istifasını istedi bahse konu yönetici. Kardeşim İstifa etmeyince bütün kadronun İSTİFA dilekçelerini alıp;TMS Karadeniz Ereğli Şubesi’nin bütün organlarının istifa ettiği ve bu nedenle, “Karadeniz Ereğli 1 Nolu Şube“ ismi ile yeni bir şube kurulduğu duyuruldu cümle aleme.

YAKUP YILMAZ seçilmiş başkanı olduğu şubenin kapatılmasına karşı ve HUKUKA AYKIRI yapılan işlemlerin iptal edilmesi istemi ile dava açtı;devam etmekte hukuki süreç.

-AYRICA “TAKAS”ve UYGUMASI hususundaki BECERİKSİZLİK veya İŞBİRLİKLERİNİ kapatmak için;hiç bir dahli-yetkisi olmayan ‘Yakup YILMAZ kaldırtmış gibi’İFTİRALARA başvurdular;işçilerin bir kesimini YALAN konuşturtarak, ‘İFTİRA suçu’ işlettiler.(İşlemeye devam edenlere suç duyurusunda bulunulacaktır-DUYURULUR uğraşmak isteyenlere.)

HUKUKİ SÜREÇLER DEVAM ETTİĞİ İÇİN

BİZ YİNE SUSKUNLUK İÇERİSİNDEYDİK Kİ:

-Bu hukuka aykırı işlemlere karşı açılmış olan soruşturma ve davalar sürmekte iken Yakup Yılmaz’ın kayınbiraderi olan müvekkil Volkan Ballı’nın işine gerekçesiz şekilde son verildi işveren ERDEMİR tarafından.

İŞÇİ SENDIKASI TÜRK METAL ve İŞVEREN ERDEMİR’’in ortak hareketi ortaya çıktı yerel basının eleştirileri gibi.

Elbette İŞÇİ HAKLARINI,EMEĞİN HAKKINI KORUMASI GEREKEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN,İŞVEREN ERDEMİR YÖNETİCİLERİ ile kol kola olması AŞİRET-FEODAL DÜZEN gibi.KABUL EDİLEMEZ-ANLAŞILAMAZ ; SENDİKAL,SOSYAL,İŞÇİ HAKLARININ RUHUNA AYKIRI.

-BİRİLERİNİN İNTİKAM HIRSI VE KEYFİ için yapılan bu ve benzeri hukuk dışı eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz dedik ve hukuki yollara başvurduk müvekkil Volkan BALLI için de.

Haksızlığı da basına duyuralım dedik; hazırladık açıklamamızı.”Kendi kişisel hırsları ve nefret duygusuyla insanları işsiz bırakmak hiçbir ahlaka sığmaz. Hukuk dışı bu işlemi gerçekleştiren ve onlarla birlikte hareket eden kişileri uyarıyoruz. Hukuka aykırı tutum ve işlemlere karşı tüm işçilerin yanlarında olduğumuzu bildirir, haksızlığa uğrayan her işçi için, sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceğimizi duyururuz.”

Lakin yine dava açtık biz EDEBİMİZ,ETİK KURALLARIMIZ ile susalım dedik;yayınlamadık.

...

BİZ SUSUP, “SADECE HUKUK ÇERÇEVESİ İÇİNDE KALALIM” DEDİKÇE

KARŞI SATIH MAFYAMATİK HAREKETLERİNE DEVAM EDİYOR!

UNUTMAYINIZ Kİ; DEVLET EN ÜSTTEDİR!

ÇETE,MAFYA BİZE SÖKMEZ!

...

En son 29 Temmuz 2023 tarihinde,Yusuf Ziya Odabaş’ın ismi kodlanarak şikayetçi Haluk ÇEP’in arabasına:

“ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇ CANINDAN,MALINDAN OLURSUN”yazılı mesaj ile MAFYAMATİK RACON göstergesi 4 MERMİ ÇEKİRDEĞİ bırakıldı.

BU DURUM; ARTIK KARŞIDA HUKUK DIŞINA ÇIKAN BİR ÇETENİN VARLIĞINI ve AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN HER TÜRLÜ HUKUK DIŞI HAREKETLERİ yapabileceklerini gösterdi.

YETKİLİLERE DUYURDUK;ALENEN DE DUYURULUR!

...

Biz mi ne yapacağız?

HER ZAMANKİ YOLUMUZDAN DEVAM EDECEĞİZ ELBETTE; KORKMADAN-YILMADAN!

SONUÇTA BENİ SORGULARKEN; KAFA ATMAK İÇİN KALKTIĞIM ZEKERİYA ÖZ ve VATAN HAİNLERİ KAÇAK-NEREDE?

Ama KORKUSUZ VATANSEVER BEN ve BENİM GİBİLER HEP BURADA; AYNI YERİMİZDEYİZ!

TEHDİT SAVURAN, MERMİ KOYAN MAFYA BOZUNTULARINI DA ÇAYA-KAHVEYE BEKLERİZ!

...

Ayrıca TÜRK METAL SENDIKASI GENEL MERKEZİ’ni ve TÜRK METAL SENDIKASI Başkanı Pevrul KAVLAK’ı da GÖREVE DAVET ETMEK hakkımdır.

...

Haksızlığa uğrayanlar adına...