YENİDEN YORUMLADI

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler yayınlanmaya devam ediyor. Türk pop müziğine damgasını vuran Serdar Ortaç, sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait 'Sen Aldırma'yı kendine has tarzında yeniden yorumladı. Şarkı tüm dijital platformlarda 28 Temmuz Cuma günü yayına giriyor.

TATİL BENİ ŞARZ EDİYOR

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının ünlü ismi Mimar Merve Mermer sonunda işlerinden fırsat bulup tatil için kendine vakit ayırdı. Tatil planı için Çeşmeyi tercih eden Mermer. Biblos otelde yoğun geçen iş sezonunun yorgunluğunu atmak için start verdi. Merve Mermer, “Çalışmayı aktif olmayı seviyorum farkında olmasam da bu işler hem fiziksel hem de mental olarak yorgunluk yaratıyor, gönlümce bir tatil beni şarj ediyor” dedi.

GÜRMAN KARDEŞLERDEN ULUSLARARASI PROJE

Kariyerlerine Evlerinin önü boyalı direk ( 2008 ) albümüyle başlayan Öykü Gürman&Berk Gürman kardeşler en son yaptıkları Nankör Kedi ( 2015 ) düetinden sonra, aranjesi ve bestesi Berk Gürman’a sözleri Kike Cruz ve Berk Gürman’a ait olan Gel Habibi (Dibujame) projesiyle bu kez uluslararası bir trioyla yazın sürprizini yapıyorlar. The Gürman Entertainment etiketiyle dinleyiciyle buluşan eserin yapımcılığını ve creative direktörlüğü Adnan Gürman , klip yönetmenliğinin Türkiye ayağını Mert Söylemez, İspanya ayağını Javier Lopez üstlendi.

BÜLENT ERSOY'DAN MİLYONLUK JEST

Petek Dinçöz yaz aylarında hiç ara vermeden yeni tekliler şarkılar yayınlamaya ve hem yurtiçi hem de yurtdışı konserler vermeye devam ediyor. Güzel sanatçı bu seferde Yandırdın Kalbimi isimli şarkı için kamera karşısına geçti. Son derece güçlü görüntülerden oluşan video klip için Bülent Ersoy, Dinçöz'e giysin diye Londra'dan aldığı 15 bin sterlinlik çorapları verdi. Hızını alamayan diva özel olarak hazırlattığı değeri milyon tl'leri aşan Harem koleksiyonunu Petek Dinçöz'e klipte kullanması için verdi.

YALAN

' İnsanların duyguları değişir. Verilen sözler, o aşk dolu duygular zamanla kaybolur. Ortada bir yalan varsa o da insanların duygularının değişmeyeceğidir!' diyen Gökçe Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi Yalan'da bu temaya değiniyor. Sözü ve müziği Gökçe'ye ait Yalan'ın düzenlemesi sanatçının yakın arkadaşı Görkem Eğilmez tarafından hazırlandı.

SAHNEDE HÜZÜNLENDİ

Nadide Sultan geçtiğimiz gece Bahçeşehir Vitrin sahnede sevenleriyle buluştu. Şarkıcının seslendirdiği birbirinden güzel eserlere mekanı dolduran hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Sultan, " Böyle ayrılık olmaz" isimli şarkısını söylerken gecede bir anda hüzün dolu anlar yaşadı. Sevilen isim duygularını sahneden paylaşarak ; "Oğlum Kaan biraz üst solunum yollarından rahatsız şu an babasıyla evde.İş nedeniyle böyle minik ayrılıklar oluyor elbette. Şarkıyı okurken bir an sanırım oğlum aklıma geldi.Ve kalbim hüzünlenerek duygulandım " dedi.

SAHNE ONA EMANET

Yaklaşık 35 yıldır menajer olarak çalışan Muharrem Yıldırım, kadrosunu Yeşim Salkım, Petek Dinçöz ve Mahmut Tuncer ile anlaşarak güçlendirdi. Menajerlik okulu olmayan tek meslek ifadesinde bulunan Muharrem Yıldırım, tecrübe, saygı ve dürüstlüğün bu mesleğin alt yapısını oluşturduğunu sözlerine ekledi.

BARBİE BEBEK AKIMINA KAPILDILAR

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Goslig’in oynadığı Barbie filmi ile başlayan sosyal medyadaki akım tüm dünyayı kapladı. Ülkemizdeki birçok ünlü ve sosyal medya kullanıcıları da bu akıma iştirak etti. Şöhreti uluslararası boyuta ulaşan ve birçok farklı ülkenin siyasetçisinden. İş adamından, magazin ünlülerine kadar astrolojik danışmanlık hizmeti veren Michaela Astro ve Avrupa Yakası isimli tapımla tanıdığımız Didem Aksu’da bu akıma kapılanlar arasında yer aldılar.

LANETLİ KİTAP AZERBAYCANDA

Çekimleri Azerbaycan’da başlayıp, sona yaklaşılan “Lanetli Kitap” isimli korku gerilim tarzı sinema filminin yapımcılığını NN Yapım üstlenirken yönetmen koltuğunda Natiq Novrozuv oturuyor. Türkiye’den kamera önü deneyimli oyuncularla desteklenen sinema filminin kamera arkasında da tecrübeli bir kadro oluşturuldu. Uygulayıcı yapımcılığını Yalçın Çoban’ın üstlendiği “Lanetli Kitap filminin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Kalaycıoğlu. Şeyda Aydın, Nura Fuad, Ayan Fuad gibi tecrübeli isimler yer alırken görüntü yönetmenliğini Akan Açıksöz yapıyor. “Lanetli Kitap” filmi sona yaklaşılan çekimleri tamamlanma aşamasındayken yapımın hangi ülkelerde vizyona gireceği çalışması da yürütülüyor.

FIRTINALAR

Geçtiğimiz Nisan ayında yayımladığı "Bi’ Sen Yok" isimli slow single şarkısı ile beğeni kazanan Esra Sezer, bu sefer yaz mevsimine "Fırtınalar" ile girdi. Yıllar önce Ebru Gündeş'in yorumuyla büyük beğeni kazanan, sözleri, Aşkın Tuna, bestesi Feyyaz Kuruş'a ait olan "Fırtınalar" şarkısını cover yapan Esra Sezer, "Türk müziğinde hafızalara kazınan çok sevdiğim bu eseri, Aşkın Tuna ve Feyyaz Kuruş bana da emanet ettiği için çok şanslıyım. Yaza yakışan eğlenceli bir klip çektik ve yeni düzenlemesi ile çok severek yorumladım"dedi.

SENSİZ GECELER

O Ses Türkiye" yarışmasında, başarılı performansıyla tanıdığımız genç solist Sevgi Fırat’ın 4. tekli çalışması " Sensiz Geceler" tüm dijital platformlarda DMC etiketi ile yayınlandı. “Sensiz Geceler” de, Rap müziğe gönül vermiş, kendi janrında başarılı genç isim Tuğrul Bektaş, rap verse sözlerde Sevgi Fırat’a eşlik etti. Sözleri Kerro’ya (Kerem Demir ), bestesi ve düzenlemesi Milli B. (Milad Beheshti) ye ait olan “ Sensiz Geceler” in video klibi Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde, Maslak ormanlık alanda çekildi.

FANATİK FENERBAHÇE'LİYİM

Türk Pop Müziğinin güçlü seslerinden Banu Karaca, önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Sahnesine turuncu bir elbiseyle çıkan güzel şarkıcı, programına hareketli sevilen pop şarkılarla başlayarak eğlencenin nabzını yüksekte tuttu. Son dönemlerin meşhur olan "Aşkın Olayım" şarkısını söyleyen Banu Karaca" Bu şarkı çok enteresan. Herkes sahiplenebiliyor. Şarkıyı söyleyen fanatik Beşiktaşlı ben Fenerbahçeliyim fakat Galatasaraylılar da çok sahipleniyor" dedi.