Kıskançlık duygusal bir tepkidir. Kıskançlık duygusu bir nesneyi veya özneyi sahiplenme ve paylaşamama olgularından kaynaklanır. Kıskançlık duygusu yaşayan birey kıskançlık negatif bir duygu olduğu için kaçar, onu baskılar ve inkar eder. Kıskançlıktan özgürleşmek ve bu duyguyu yenmek için değişim ve tekamül teknikleri her gün uygulanmalıdır.

Kıskançlık duygusu, dış dünyadan değil, iç dünyadan kaynaklanır. Kıskançlık duygusu ortaya çıktığında ondan kaçmamak ve kıskançlıkla yüzleşmek gerekir. Kıskançlığı kabullenmek, ondan özgürleşmek için anahtardır. Kıskançlığı aşmak için özgüven artırılmalı ve kişi kendine karşı samimi ve dürüst olmalıdır. Kıskançlığın yararlı olmadığını ve size zarar verdiğini anlayınca kıskançlık bireyi zehirlemez.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Kıskançlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde kıskançlık artık inkar edilmeyecek aksine kabullenilecek. Kıskançlığın getirdiği korku ve endişelerden özgür olunacak.

"Kıskançlığı Aşma Sanatı " Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada kıskançlığın nasıl aşılması ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Kıskançlık yıkıcı bir güçtür. Bu yıkıcı güçten özgürleşmek için kıskançlık duygusu takdire dönüşmelidir. Bunun için en doğru yöntem, kıskançlık duyulan kişiyi takdir etmektir. Böylece kıskançlığın yıkıcılığı yapıcılığa dönüşecektir.

Kıskançlığın dönüşmüş hali takdir etmektir. O yüzden kıskançlığı baskılamak yerine onu takdire ve kabullenmeye dönüştürmek gerekir. Güzel, akıllı ve başarılı bir kişiyi görünce onu takdir edin böylece kıskançlık dönüşecektir

Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde takdir gücü yükselmeye başlar. Kişi kendinde bu özgüveni bulur. Kıskançlık ifade edildiğinde dürüstlük ve samimiyet ortaya çıkar. Böylece takdir edilen şey, bireye doğru akmaya başlar. Başka bir düzeye geçilir ve kıskançlık aşılır.

Mutlu değişimler...