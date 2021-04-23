Koray KAMACI

İsrail’in Ortadoğu’daki Truva atı olan Muhammed Dahlan, BAE şemsiyesi altında faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle Balkanlar üzerindeki silah ticareti ve balkanlardaki İsrail yapılanmasının mimarlarından biri olan Dahlan’ın Sırbistan içindeki gücü de önemlidir.

Muhammed Dahlan 2013 yılında Sırbistan vatandaşlığını kazanmıştı. Özellikle bu yıllardan sonra Sırbistan üzerinden Balkanlardaki tüm silah sevkiyatlarına ve illegal yapılanmalara hakim olmaya başladı. Bu konuda çatıştığı bazı Türkiye yanlısı isimler ve oluşumlarda vardı. Fakat Dahlan, arkasına İsrail ve BAE’ni de alarak burada üst düzey çalışmalarına devam etmiştir. O dönemlerde Sırbistan Başbakanı olan Aleksandar Vucic ile hayli samimi idi. Nitekim Vucic bu samimiyetinin karşılığını aldı ve günümüzde Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye’de de dolaylı yönden temas halinde olduğu siyasetçiler de var elbet…

Kilit isim Dahlan'ın Sırp silahlarına yaptığı yatırımlarda önemlidir. Özellikle de Doğu Avrupa'daki Amerikan ve İsrail çıkarlarına hizmet ettiği de dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bazı Sırp istihbarat kaynakları ise Dahlan'ın eski CIA direktörü George Tenet ile sıcak ilişki içerisinde olduğunu ve İsrail ordusundan Amnon Shaka'a ve Mossad'dan Yaakov Perry'ye bağlı olduğunu belirtmişti.

BAE, Türkiye’nin Balkanlar’daki nüfuzunu kırmak için Sırbistan üzerinden hareket ediyor. Sırpların Türk düşmanlığı zaten malum! Bu ülkede yaptığı yatırımlar karşılığı Dahlan üzerinden nüfuzunu arttırıyor. Bu oluşumlarda bölgede hücre yapılanmaları da oluşturuluyor. Bu konuyu Milli İstihbarat Teşkilatı uzun zamandır takip ediyor. Zaten MİT Müsteşarı Hakan Fidan da zamanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Belgrad’da kapalı kapılar ardında bu hususları görüşmüştü.

Yakın dönemde Muhammed Dahlan’ın Yunanistan üzerinden de Türkiye hamlelerini görebiliriz. Şuan Abu Dabi kaynaklı Yunanistan’a olan para akışı iyi takip edilmelidir. Türkiye’yi Batıdan ve dört koldan kuşatmak için düğmeye basmış durumdalar. Dahlan’ın Türkiye’deki hücreleri de aktif olmak için bekliyor. Sırbistan bağlantılı hücreler de silah ve mühimmat konusunda tedarikçi rolünde. Körfez kaynaklı para akışı ile Türkiye’de oluşturulan bazı illegal gruplar da iç cepheyi sarsmak için fırsat kollamaktadır. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var…