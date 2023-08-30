MUĞLA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 lira, 430 avro, ve 60 pound ele geçirildi.

Şüphelilerden 53'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Öte yandan bir şüphelinin adresinde peynir tenekesine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin video, basın mensuplarıyla paylaşıldı.