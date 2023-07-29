Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde Marmaris siteler mevkiinde başlayan orman yangını devam ederken Bodrum Güvercinlik ve Köyceğiz yangınları çıktı.

Milas Beyciler ve Muğla Kavaklıdere bölgesinde başlayan orman yangınları da büyük alana yayıldı. 29 Temmuz'da Marmaris yangınıyla başlayan, 12 Ağustos'ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla geçen 15 günlük sürede 75 yangın meydana geldi. Bu yangınların 4’ü büyürken Muğla’da ekipler aynı anda 8 büyük orman yangınıyla mücadele etti.

Muğla’da son olarak Köyceğiz yangınının 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmasıyla büyük yangınlar süreci sonlandırıldı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların hemen ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için çalışmalara başlandı.

29 bin 786 hektarlık bölümde doğal gençleştirme, 2 bin 948 hektarlık bölümünde ise suni gençleştirme yöntemi uygulandı. 4 bin 542 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması, 2 bin 258 hektarlık bölümünde fidan dikimi yöntemiyle ağaçlandırma çalışması yapıldı. 12 bin 486 hektarlık kısmında aşırı kayalık ve eğimli arazi yapısı nedeniyle ağaçlandırma ve silvikültürel bir çalışma yapılamadı. Buralara yine de tohum takviyesi yapıldı.

Yaklaşık 20 bin kişi ağaçlandırma sürecinde çalıştı

Yanan ağaçların alandan temizlenmesi ve sonrasındaki ağaçlandırma çalışmaları süresince kurum personeli dahil kesim işlerinde çalışan işçilerle birlikte yaklaşık 20 bin insan çalıştı. Neredeyse bir ilçe nüfusunun oluşturduğu insan gücünün yanında makine gücü olarak 300'e yakın iş makinesiyle çalışmalar yürütüldü.

Dikilen fidanlar diz boyuna, serpilen tohumlar bir karıştan fazla boya ulaştı. Büyük yangınların ikinci yıldönümünün yaşandığı şu süreçte doğa kendini yeniliyor, yanan alanlar adeta küllerinden doğuyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden orman personeli yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü vatandaş Şahin Akdemir için Marmaris İçmeler'de Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

Yapılan çalışmalar

Marmaris yangını, 29 Temmuz 2021'de başladı ve 6 Ağustos'ta kontrol altına alındı. 8 gün devam eden yangında 9 bin 52 hektar ormanlık alan zarar gördü. Marmaris’te 2021'de yanan alanların tamamı ağaçlandırıldı.

Güvercinlik yangını, 29 Temmuz 2021 günü Marmaris yangınının ardından başlayan Güvercinlik yangınında çok fazla bir alan kaybedilmemesine rağmen bölgede bulunan 3 oteli ve yaklaşık 2 bin tatilciyi tehdit etmesiyle gündem oldu. Yanan yaklaşık 90 hektarlık alanın tamamı yeşillendirildi.

Köyceğiz yangını 29 Temmuz 2021 günü başladı ve 12 Ağustos günü kontrol altına alındı. Sandras dağı eteklerinde derin vadi ve zirvelerde 15 gün süren yangında 10 bin 800 hektar alan yandı. Yanan bu alanların tamamı ağaçlandırıldı.

Milas Beyciler yangını 31 Temmuz'da başladı, 10 Ağustos'ta kontrol altına alındı. 13 bin 464 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmaları yüzde 85 oranında bitirildi.

Kavaklıdere, Muğla, Yatağan, Yılanlı yangınları 2 Ağustos'ta başladı ve altı gün sonra kontrol altına alındı. 15 bin 238 hektar alan yandı. Kavaklıdere, Muğla, Yatağan ve Yılanlı bölgelerinde yanan alanların tamamı ağaçlandırıldı.

Yatağan-Çine yangını ise 6 Ağustos'ta başladı ve 2 gün devam eden yangında 2 bin 150 hektar alan yandı. Yatağan ve Çine tarafındaki ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.

Büyük yangınlar sürecinde Seydikemer'de 1 Ağustos'ta Eşen'de ve 2 Ağustos'ta Akdağ eteklerinde Çökek yangını çıktı. İki yangında yaklaşık 600 hektar alan yandı. Seydikemer'deki yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan yanan alanların öncesi ve sonrasında havadan çekilen fotoğraflar, alanların yeniden yeşermeye başladığını gösteriyor.

AA