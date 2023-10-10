Alınan bilgiye göre, Savran Mahallesi'nde bulunan balık üretim çiftliğinde işçi olarak çalışan Samet Adalıoğlu'ndan (55) haber alamayan yakınları ve işletme yetkilileri Adalıoğlu'nun balık havuzunda hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adalıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Adalıoğlu'nun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.