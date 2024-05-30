HABER: FUNDA AKOSMAN

Müge Soner'in hikayesi, genç yaşta kanserle tanışmasıyla başladı. Hastalığın tedavi sürecinde hızla kilo alan Müge, 240 kiloya ulaştı. Ancak bu zorlu sürece rağmen pes etmeyerek, ameliyatlar, diyet ve sporla tam 160 kilo vererek 80 kiloya indi. Bu büyük dönüşüm ona "Kraliçe Mügem" sahne adıyla müzik kariyerine adım atma cesaretini verdi. İlk single çalışması "Üfle de Söneyim" ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge, sahnelerin yeni yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Başkent Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan Müge, eğitimine Amerika'da devam etti. High Line Community College'da Yönetim Bilimleri ve University of Washington'da Halkla İlişkiler alanlarında eğitim alarak, insan ilişkileri konusundaki bilgisini derinleştirdi. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nden İlişki ve Aile Terapistliği Uzmanlığı Sertifikası aldı.

Akademik kariyerine Türkiye ve Amerika'da hukuk eğitimi alarak önemli bir boyut kazandıran Müge, adalet ve hak savunuculuğu konularında derin bir anlayış geliştirdi. Tiyatro ve müziğe olan ilgisi, ona sanat dünyasında kendine özgü bir yer edinme fırsatı sundu. Ankara Halk Oyuncuları ve Ankara Sanat’ta aldığı tiyatro ve sanat eğitimleriyle sahneye olan tutkusunu pekiştiren Müge, Başkent Üniversitesi tiyatro topluluğunun kurucularından biri olup hem oyuncu hem de yönetmen olarak aktif rol aldı. Ayrıca Levent Kırca ve Oya Başar tiyatrolarında profesyonel sahne deneyimi kazandı.

Müge Soner'in azim ve kararlılığı, onun sadece sahnelerin değil, hayatın her alanında başarılı olmasını sağladı. Müziğe olan tutkusunu sahneye taşıyarak, birçok insana ilham vermeye devam ediyor. Amacı, insanların hayal gücünü ve başarıya olan inançlarını canlı tutmak ve sahneye olan aşkını her alanda yaşatmak olan Müge, sanat dünyasında başarılı olmayı hedefliyor. "Kraliçe Mügem" olarak, müzik ve sanat dünyasında adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.