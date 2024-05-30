Geceye ünlü isimler ve basın da katıldı. İlknur Yolda,Plaketini gecenin sunucularının elinden aldı . 2024 Türk İş Kadınları plaket töreni gecesinde kırmızı halı röportajında " Ben Diş Hekimi İlknur Yolda. 2024 Türk İş kadınları plaket töreni gecesinde şahsıma da plaket takdim edildi. Plaketi, ülkemizde isim yapmış değerli hanımefendi Pınar Altuğ ve Burak Törün beyden aldım. Farklı sektörlerde kendi işlerini kurmuş, ileriye taşımış, yılmadan çalışmış kadınların bulunduğu bir gecede plaket almanın gururunu yaşamak şahsım adına güzel bir başarıydı. Sağlık sektöründe insanlara derman olmak, önce insan diyebilmek çok önemli bir iş ahlakı gerektirir. Ben de uzun yıllardır bu sektörde başarılı bir hekim olarak bir çok insana derman oldum ve olmaya da devam edeceğim." dedi. Başarıları ile dikkat çeken Diş Hekimi İlknur Yolda töreninde şık giyimi ile dikkatleri üzerine çekti.

HABER: SEDAT SARIKAYA